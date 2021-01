Le second équipage 2 Seas Motorsport dévoilé

Alors qu’on attend encore la liste des engagés des Gulf 12H dont les essais débuteront demain, on sait tout de même que 2 Seas Motorsport a dévoilé le second équipage de sa McLaren 720S GT3.

Ed Jones, Lewis Williamson et Dylan Pereira sont confirmés dans le baquet de la McLaren qui évoluera en Pro.

Âgé de 25 ans, Ed Jones qui a la double nationalité américaine et émiratie, est connu pour avoir roulé en Indy Light et IndyCar. On le verra aux 24 Heures de Daytona chez Scuderia Corsa. Lewis Williamson, 31 ans, a lui aussi un passé en monoplace avant de bifurquer en GT3 en 2017. Il était au volant de la McLaren 720S GT3/59Racing. Le Luxembourgeois Dylan Pereira, 23 ans, est fidèle à Porsche avec la Supercup depuis 2015.

L’autre McLaren 720S GT3 est confiée à Ben Barnicoat, Martin Kodric et Isa Al Khalifa.