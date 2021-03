Le programme LMDh d’Acura avance bien…

Acura, la branche de luxe de la firme japonaise Honda, a officiellement annoncé sa participation au programme LMDh en janvier dernier. C’est l’un des trois constructeurs à s’engager pour le moment dans cette plateforme ACO/IMSA, avec Porsche et Audi. Depuis, Acura a bien progressé dans son projet LMDh, les études de conception sont bien avancées et les débuts sont prévus pour 2023.

Selon David Salters, président de Honda Performance Development, qui a récemment succédé à Ted Klaus, le travail est en cours avec son partenaire châssis, qui n’a pas encore été annoncé, ainsi qu’avec son équipe de conception interne Acura. “C’est beaucoup d’études de conception”, a déclaré David Salters à Sportscar365. “Mais il faut que les choses bougent. Vous essayez de faire une bonne voiture de course, donc vous devez comprendre les éléments qui entrent dans la fabrication de celle-ci. Les études de conception sont en cours, mais il faut aller de l’avant et commencer à s’engager. Certaines de ces pièces ont un délai assez long de conception.”

Il a aussi déclaré que la compréhension des éléments de la nouvelle réglementation, tels que le groupe motopropulseur hybride et le nouveau châssis, a également ajouté une nouvelle dynamique au programme de développement. “Il y a de l’intérêt et il nous faut apprendre les groupes motopropulseurs hybrides, vous devez donc penser à la façon dont cela interagit et comment contrôler tout cela. Comme le contrôle de la puissance hybride dépend de nous, il y a beaucoup à faire. Ce sont des voitures toutes nouvelles, les constructeurs de châssis ont également beaucoup de travail à faire. Comme vous le savez, HPD est impliqué dans l’ingénierie. Nous nous occupons de l’aérodynamique et nous travaillons avec Acura pour le design, puis nous aidons à la CFD, à l’aérodynamique et aux essais en soufflerie. Nous avons notre propre aérodynamicien qui fait partie de HPD. Tout cela est en train d’être pensé : le style, l’aéro, tout ce genre de choses.”

Bien qu’ayant quatre ans d’expérience en DPi avec son Acura ARX-05, entrer dans l’ère LMDh, c’est presque partir d’une feuille blanche, en particulier si l’on tient compte du niveau attendu d’implication des constructeurs. “Nous faisons courir ce type de voiture ici aux États-Unis. Les pistes ici sont assez différentes de celles de l’Europe, mais la compétition sera féroce. C’est ce qu’on veut, c’est pour ça qu’on fait de la course et c’est agréable de soutenir la série et de la voir se développer. L’IMSA est très raisonnable. Ils ont fait des choix judicieux, c’est bien organisé, donc c’est un plaisir d’être impliqué dans les groupes techniques de travail et les groupes sur les simulations. Ils essaient de faire les choses de manière raisonnable. Nous allons nous battre contre Porsche et Audi. Cela pourrait être – qui sait – le prochain Age d’Or de l’Endurance, je l’espère. Si vous pouvez avoir quatre ou cinq constructeurs et une douzaine de voitures sur la grille, ça commence à devenir assez excitant.”

Il a aussi déclaré que le programme IMSA était la principale priorité, l’engagement aux 24 Heures du Mans dépendant d’un certain nombre de facteurs. Tant Wayne Taylor Racing que Meyer Shank Racing, qui sont actuellement sous contrat sur plusieurs années, ont exprimé un fort intérêt d’emmener leurs voitures en Sarthe. “Acura est une marque nord-américaine, nous sommes donc ici principalement avec des objectifs clés : l’IMSA, le LMDh et la lutte sur le marché américain. Ce qui se passera ensuite dépendra de ce que les équipes voudront faire, de ce qu’Acura voudra faire, de ce que le Japon voudra faire. Mais je pense qu’il pourrait y avoir de bonnes opportunités, donc on verra. C’est un pas en avant. La première chose est de livrer ce pour quoi nous sommes payés : faire une belle voiture Acura LMDh et réussir aux États-Unis. C’est notre première priorité.”