Le point au championnat WEC : coup double pour Toyota

Cinquante points étaient distribués ce week-end ce qui a permis à certaines équipes de sécuriser un titre mondial. Cependant, il reste encore quatre des huit couronnes à attribuer. Faisons le point !

En gagnant l’édition 2020 des 24 Heures du Mans grâce à la TS050 Hybrid #8 de Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley, l’équipe Toyota Gazoo Racing remporte du coup le Championnat du Monde d’Endurance FIA LMP1 avant la dernière manche (Bahreïn). Avec 202 points, elle devance Rebellion Racing de 57 unités. L’écurie suisse pourrait d’ailleurs faire l’impasse sur la finale…

Rien n’est fait niveau pilote, enfin surtout au niveau des équipages Toyota. Le trio vainqueur du Mans compte 175 points et devance celui de la #7 (José Maria Lopez / Kamui Kobayashi / Mike Conway) avec 168 et de la #1 (Bruno Senna / Gustavo Menezes / Norman Nato) avec 145…

De son côté, United Autosports a remporté les 24 Heures du Mans en catégorie LMP2 pour la première fois et s’empare du Trophée Endurance des Equipes LMP2 (171 points). Jota compte 125 points devant Racing Team Nederland (107) et Cool Racing (103). On jouera donc la place de vice-champion à Bahreïn.

Idem pour les pilotes : Phil Hanson, Filipe Albuquerque et Paul Di Resta ont remporté leur quatrième victoire consécutive en WEC, leur tout premier Trophée des 24 Heures du Mans et le Trophée mondial. Place désormais au titre ELMS pour l’équipe britannique qui domine (aussi) ce championnat !

C’est aussi « plié » en GTE. Aston Martin Racing a signé un doublé aux 24 Heures du Mans en GTE Pro et Am ! Les drapeaux de l’Union Jack peuvent flotter fièrement devant l’usine à Banbury. Les 1ère et 3ème places obtenues en GTE Pro permettent à Aston Martin de remporter son premier championnat du monde des constructeurs Endurance de la FIA.

Trois équipages peuvent encore être titrés en Pro : Marco Sorensen / Nicki Thiim (Vantage #95) sont toujours aux commandes avec 157 points devant les vainqueurs de ce week-end : Alex Lynn et Maxime Martin (142). Alessandro Pier Guidi / James Calado (Ferrari 488 GTE #51 AF Corse) sont encore dans le coup avec 131 unités.

Le principal suspens de la finale de Bahreïn concernera le GTE Am. Avec sa victoire en Sarthe, TF Sport reprend la tête du classement Equipes avec 148 points devant AF Corse (140). Cela se jouera entre ces deux Écuires.

Idem au niveau pilotes avec Salih Yoluc, Charlie Eastwood et Jonny Adam désormais leaders. Ils lutteront contre François Perrodo, Manu Collard et Nicklas Nielsen sur leur Ferrari 488 GTE Evo #83…

Pour rappel le vainqueur de chaque catégorie empochera 38 points à Bahreïn. Un point supplémentaire est attribué au poleman !