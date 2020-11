Le monde du GT en pleine réflexion

Si le monde du prototype est en pleine ébullition avec l’arrivée prochaine des LMDh et Le Mans Hypercar, la planète GT est elle aussi en pleine restructuration. Entre ceux qui veulent voir les GT3 supplanter les GTE et ceux qui ne veulent pas que les choses changent, difficile de contenter tout le monde. Pourtant, il va falloir prendre une décision à l’horizon 2023.

Tout le monde vantait les mérites du plateau GTLM en IMSA qui ne sera plus que peau de chagrin en 2021 avec quatre autos attendues (deux BMW et deux Corvette). La catégorie GTD doit quant à elle passer rapidement à du GTD plus professionnel. Du côté de l’Europe, les plateaux WEC et ELMS seront plus fournis qu’aux Etats-Unis la saison prochaine. En 2022, les nouvelles règles FIA GT3 doivent permettre l’arrivée de nouvelles ...