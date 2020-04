Le meeting FFSA GT de Spa impacté par les décisions du gouvernement belge

Compte tenu des dernières mesures prises par le gouvernement belge, la SRO Spa Speedweek se retrouve logiquement impactée. Le Championnat de France FFSA GT doit ouvrir sa saison 2020 dans les Ardennes belges du 17 au 19 juillet.

La Belgique a interdit tout événement de masse jusqu’au 31 août prochain. SRO Motorsports Group reste dans l’attente d’informations supplémentaires de la part des autorités belges quant à la tenue possible du meeting à huis clos.

Outre la possibilité d’organiser le meeting à huis clos, il faut aussi que les équipes et les pilotes puissent voyager de la France vers la Belgique. L’ensemble du paddock doit aussi se loger et se restaurer. Le promoteur doit communiquer plus d’infos prochainement.

Calendrier provisoire du Championnat de France FFSA GT :

17/19 juillet Spa-Francorchamps (SRO Spa Speedweek)

21/23 août Nogaro (Coupes de Pâques)

11/13 septembre Magny-Cours (Championnat de France des Circuits)

3/4 octobre Paul Ricard (Championnat de France des Circuits)

16/18 octobre Albi (Grand Prix d’Albi)

6/8 novembre Lédenon (Finales nationales – Lédenon GT series)

Le Championnat de France FFSA GT devait être rejoint par le British GT à Spa lors de la SRO Spa Speedweek. Le report des Total 24 Heures de Spa à l’automne a déjà été officialisé hier.