Le Mans : mais où est le Dunlop de la passerelle ?!?!?

Vous avez été nombreux à nous contacter pour savoir si la passerelle Dunlop avait disparu du Circuit des 24 Heures du Mans ou du moins le Dunlop de la passerelle.

Le reportage sur la Matra MS 670 diffusé le week-end dernier sur TF1 laissait apparaître une passerelle vierge. Retrait de Dunlop ? Arrivée de Goodyear ? On ne vous apprendra rien en vous disant que la marque Dunlop n’est plus présente en Endurance, remplacée par Goodyear. Seul le hashtag #Passion était présent sur le reportage. Notons que l’édition 2020 des 24 Heures du Mans était la première depuis les débuts de l’épreuve sans la moindre voiture équipée de gommes Dunlop.

Sachez que le week-end dernier, le Dunlop était toujours bien en place sur la passerelle.

Si vous regardez l’émission Auto Moto, vous verrez qu’en dynamique, le Dunlop est toujours là. Il n’y a que sur le tournage statique que le Dunlop n’est plus présent. En y regardant de plus près, vous remarquerez que le Dunlop a été effacé virtuellement. On arrive à distinguer les pixels près de l’animateur.

Pour en revenir à la Matra MS670 (châssis #001), elle sera à vendre sous peu par Artcurial Motorcars. Son prix est estimé entre 4 et 7,5 millions d’euros.