Le Mans : les pilotes Era Motorsport sur la seconde ORECA 07/IDEC Sport

On connait désormais l’équipage de l’ORECA 07 #17 qui sera alignée par IDEC Sport lors des prochaines 24 Heures du Mans. En effet, les pilotes d’Era Motorsport, équipe qui roule en LMP2 en IMSA, Kyle Tilley et Dwight Merriman ont signé avec l’écurie française. Ils seront rejoints par Jonathan Kennard.

L’écurie française, qui a remporté le championnat European Le Mans Series 2019, engagera donc deux LMP2 aux 24 Heures du Mans. Le choix de Kyle Tilley et Dwight Merriman a été facilité par le directeur sportif d’IDEC Sport, Nicolas Minassian. En effet, le Français a roulé avec les deux américains plus tôt cette saison aux 24 Heures de Daytona, obtenant une troisième place sur l’ORECA 07 #18 en catégorie LMP2. Il s’agira de leur première participation.

Kyle Tilley

Dwight Merriman

Quant à Jonathan Kennard, il a disputé les 24 Heures du Mans 2010 sur la Lola B08/47 #39 de Kruse Schiller Motorsport en compagnie de Jean de Pourtales et Hideki Noda. Les trois pilotes avaient terminé 26e de l’épreuve.

Jonathan Kennard

En préparation de l’événement, les pilotes Era Motorsport ont récemment fait un test de deux jours à Road America avec Jonathan Kennard.

Les restrictions COVID-19 actuelles pour les voyages internationaux exigeant une quarantaine obligatoire de 14 jours à l’arrivée si le voyageur est autorisé à entrer dans le pays, il est probable que Kyle Tilley et Dwight Merriman manqueront les 6 Heures de Watkins Glen. Les 24 Heures du Mans sont actuellement prévues pour les 19 et 20 septembre, deux semaines après la course de Watkins Glen.

“Je sais que nous partageons les mêmes valeurs dans le sport automobile”, a déclaré Patrice Lafargue, président de l’IDEC Sport. “Ils sont professionnels, passionnés et avides d’apprendre. Comme nous, ils veulent évidemment obtenir le meilleur résultat possible aux 24 Heures du Mans tout en restant humbles. Nous avons l’intention de faire de cette nouvelle aventure un succès. Nous sommes fiers de la confiance que Dwight, Kyle et Jonathan ont placée en nous”.

Pour rappel, l’autre ORECA 07 d’IDEC Sport sera conduite par le trio ELMS Richard Bradley, Paul-Loup Chatin et Paul Lafargue.