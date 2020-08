Le Mans : l’équipage de la Ligier JS P217 EuroInternational affiche complet !

On connait désormais le 3e pilote qui sera aux côtés des Français Adrien Tambay et Erik Maris aux prochaines 24 Heures du Mans (19 et 20 septembre). Il s’agit du pilote belge Christophe d’Ansembourg. On le voit très régulièrement en courses historiques. Il a notamment piloté une Porsche 917 KH, une Porsche 962 C aux couleurs Jagermeister, une Jaguar XJR-14 ou encore une Lola-Aston Martin DBR1/2 en Aston Martin Masters Endurance Legends dont il est champion en titre.

Les trois hommes rouleront sur la Ligier JS P217 #11 qu’engage l’équipe italienne en catégorie LMP2. Pour rappel, EuroInternational a obtenu son invitation aux 24 Heures du Mans via son titre LMP3 décroché l’an dernier en European Le Mans Series par Mikkel Jensen et Jens Petersen (Ligier JS P3).