Le Mans : Joao Paulo de Oliveira chez ByKolles ?

ByKolles Racing faisait partie des équipes présentes au Paul Ricard pour une séance d’essais avant la reprise des championnats WEC/ELMS. L’ENSO CLM P1/01 a roulé il y a quelques jours en Allemagne sur un aérodrome avec Mikkel Mac.

La prochaine échéance de ByKolles sera les 6H de Spa dans le cadre du WEC avant de retrouver les 24 Heures du Mans. Deux des trois pilotes sont connus avec Bruno Spengler et Tom Dillmann. Esteban Guerrieri était pressenti pour occuper le troisième baquet.

Si on en croit le nom qui figure sur les flancs de la LMP1 autrichienne, le troisième pilote sera Joao Paulo de Oliveira. A 38 ans, le Brésilien a fait une grande partie de sa carrière au Japon en SUPER GT (GT500) et Super Formula. Il ferait alors partie des rookies aux 24 Heures du Mans. On le verra cette saison en SUPER GT dans la catégorie GT300 sur une Nissan GT-R/Kondo Racing en compagnie de Kiyoto Fujinami. Avant de voir Joao Paulo de Oliveira en Europe, Il faut tout de même tenir compte des complications pour voyager entre le Japon et l’Europe.