Le Mans Cup, Spa : Cauhaupé/Maulini ouvrent le compteur de Cool Racing

Communiqué de Presse :

La Ligier-Nissan n°37 de Nicolas Maulini et Edouard Cauhaupe (Cool Racing) a remporté à Spa-Francorchamps la deuxième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020. Le duo franco-suisse termine avec une belle avance à l’issue des 2 heures de course.

Sous un beau ciel bleu et une température d’environ 35 degrés, la grille de départ formée derrière le Safety Car est emmenée par Nicolas Maulini, parti de la pole position. Le départ de la course est retardé par un accident dans la ligne droite de Kemmel : à la suite d’un contact avec une autre voiture, la Ferrari n°77 de Claudio Schiavoni (Iron Lynx) a tapé les barrières alors qu’elle rejoignait la grille de départ. La Ferrari est sévèrement endommagée mais Schiavoni est indemne.

Une fois la piste nettoyée, la course peut s’élancer et Maulini parvient à conserver sa place de leader, tandis que le reste du peloton est d’emblée à la lutte pour les autres places d’honneur. Au volant de la Duqueine n°3 de DKR Engineering, Jean Glorieux grimpe en deuxième position devant la Ligier n°26 de Rory Penttinen (Graff).

Maulini creuse l’écart sur Glorieux, et le Belge voit Penttinen revenir sur lui. Au fil des tours, la Duqueine n°3 et la Ligier n°26 se bagarrent pour la deuxième place. Au douzième passage, Glorieux sort large à l’Arrêt de Bus à cause d’un pilote retardataire qui ne l’a pas vu, ce qui permet à Penttinen de prendre l’avantage. Une fois devant le Belge, le Finlandais s’échappe.

Pendant ce temps, Maulini s’est construit un avantage de 20 secondes en tête et continue de creuser l’écart sur Penttinen lancé à sa poursuite.

Dans le peloton, la Ligier n°24 de Daniel Schneider (United Autosports) est la deuxième voiture à abandonner après une collision avec la Ferrari n°50 de John Hartshorne dans le dernier virage. Les deux voitures sont endommagées et Schneider doit garer sa voiture dans un endroit sécurisé aux Combes, alors qu’il tente de boucler un tour complet pour regagner son stand. Mais il ne peut y parvenir.

Après les premiers arrêts au stand, Maulini passe le volant de la Ligier n°37 à Edouard Cauhaupe, mais un retard pendant son arrêt coûte plus de 20 secondes au pilote français, qui reprend la piste avec seulement 7 secondes et demie d’avance sur la Ligier n°26, maintenant pilotée par Matthias Kaiser. Mais Cauhaupe parvient à augmenter son avance sur ce plus proche rival et aussi sur Laurents Hörr, désormais au volant de la Duqueine de DKR Engineering, qui devient au fil des tours une sérieuse candidate à la deuxième place.

Au 35e passage, le champion LMP3 en titre plonge à l’intérieur dans Les Combes pour le gain de la deuxième place et se lance maintenant à la poursuite de Cauhaupe. Mais l’avantage du Français est déjà de 23 secondes et il accentue encore son avance.

La Duqueine n°7 de Colin Noble (Nielsen Racing) est revenue sur la Ligier n°26 et l’Ecossais s’adjuge la troisième marche du podium avant les derniers arrêts au stand de 75 secondes.

La Ligier JS P320-Nissan n°37 Cool Racing d’Edouard Cauhaupe reçoit en vainqueur le drapeau à damier, avec 24 secondes d’avance sur Laurents Hörr et la Duqueine M30-D08-Nissan n°3 de DKR Engineering, et 9 secondes séparent le pilote allemand de Colin Noble et Tony Wells, troisièmes au volant de la Duqueine n°7 de Nielsen Racing.

La Ligier United Autosports n°24 de John Schauerman et Wayne Boyd est quatrième, après une belle remontée de Boyd dans la dernière heure de course. Celui-ci signe le tour le plus rapide en course avec un chrono de 2’14’’949.

La troisième manche de la Michelin Le Mans Cup 2020 aura lieu le samedi 29 août au Castellet, après que cette course, prévue à l’origine à Barcelone, ait été déplacée à la suite de la situation sanitaire de la pandémie COVID-19 en Catalogne.

Le classement de la course est ici