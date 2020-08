Le Mans Cup : quatre concurrents pénalisés après la course du Paul Ricard

Quatre concurrents ont écopé d’une pénalité à l’issue de la manche Michelin Le Mans Cup du Castellet.

Les deux Ligier JS P320/Cool Racing font partie des équipes pénalisées. La JS P320 de Maurice Smith et Matt Bell conserve sa victoire mais elle a reçu une pénalité de 11s pour un temps de conduite insuffisant de Maurice Smith (49:49.762 au lieu de 50 minutes). Celle de Nicolas Maulini et Edouard Cauhaupé a été plus sérieusement touchée, cette fois avec 1mn10s de à rajouter au temps de course (temps de conduite de 48:50.750 pour Maulini au lieu de 50 minutes). Le tandem de la Ligier #37 passe de la 2e à la 5e place.

La Duqueine D08/Rinaldi Racing de Steve Parrow et Dominik Schwager a écopé d’une pénalité d’1mn08s pour un temps de conduite insuffisant de Steve Parrow (48:52.549 au lieu des 50 minutes). La #17 s’est classée 17e.

Sanction de 1 minute pour la Duqueine D08/Mühlner Motorsports de Gilles Magnus et Moritz Kranz pour un deuxième arrêt obligatoire trop tôt. L’équipage de la #21 a pris la 12e place.

Le classement de la course est ici