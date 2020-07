Le Mans Cup, Paul Ricard : DKR Engineering et Iron Lynx sortent du lot !

La première manche Michelin Le Mans Cup 2020 a connu son lot de surprises. Alors que Ben Barnicoat et Maurice Smith étaient en passe de s’imposer au Paul Ricard sur la Ligier JS P320/Cool Racing, le Britannique a été contraint de rentrer suite à une crevaison dans les dernières minutes. La Duqueine D08/DKR Engineering de Laurents Hörr et Jean Glorieux n’en demandait pas tant pour s’imposer. L’écurie de Kendy Janclaes, double championne en titre, repart du Var avec un premier succès.

Eric De Doncker et Dino Lunardi ont réalisé une course parfaite sur la Ligier JS P320/Motorsport 98 pour prendre la 2e place à 21s des vainqueurs du jour. La dernière marche du podium est finalement revenue à la Ligier JS P320/Graff de Rory Penttinen et Mathias Kaiser.

La Ligier JS P320/MV2S Racing de Christophe Cresp et Bruce Jouanny, qui avait franchi la ligne d’arrivée au 3e rang a été pénalisée de 30s à l’issue de la course pour le non respect du temps d’arrêt dans les stands. Dommage car MV2S Racing peut être satisfait de ses débuts en LMP3. Le tandem de la Ligier #27 a été rétrogradé au 7e rang, deux places derrière la Ligier/Cool Racing de Barnicoat/Smith. La Duqueine D08/Mühlner Motorsport de Cloet/Kranz a terminé au pied du podium.

Très en verve depuis jeudi, les Ligier JS P320/United Autosports ont souffert avec en guise de meilleur résultat la 6e place de Meyrick/Schneider.

Rinaldi Racing a soufflé le chaud et le froid. Daniel Keilwitz a animé le début de course avant de rentrer dans le rang. Keilwitz/Mattschull ont pris la 10e place. Sur la seconde Duqueine D08, Steve Parrow a été poussé en tête-à-queue par une Ligier/United Autosports. En repartant sans aucun contrôle, Parrow a harponné la Ligier JS P320/Cool Racing de Nicolas Maulini, au mauvais endroit au mauvais moment. Course terminée pour les deux LMP3 et neutralisation de la course durant 15 minutes. Schneider (United Autosports) a été pénalisé pour le contact, tout comme Parrow pour sa manoeuvre de débutant.

Les LMP3 ont été obligées de marquer un deuxième arrêt d’au moins 40s pour pallier à un possible manque de carburant compte tenu de la nouvelle puissance des autos. Plutôt étonnant… Maulini/Cauhaupé (Ligier/Cool Racing) n’ont pas pu profiter de leur 1ère ligne puisqu’un problème de cartographie moteur n’a pas permis de se mettre en grille, d’où un départ depuis les stands avec un tour de retard.

Les Ferrari 488 GT3 ont nettement dominé la catégorie GT3. Giacomo Piccini et Rino Mastronardi (Iron Lynx) n’ont pas connu la moindre concurrence pour compter une avance de 12s sous le damier sur la Ferrari 488 GT3/Kessel Racing de Sultanov/Ruberti. Troisième place pour une autre Ferrari/Iron Lynx, celle de Schiavoni/Piccini. Auteur d’un très bon début de course sur la Mercedes-AMG-GT3/IDEC Sport, Patrice Lafargue a cédé son baquet à Erik Maris qui a eu moins de chance. La Porsche/TFT de Andlauer/Leutwiler a vite abandonné.

