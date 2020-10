Le Mans Cup, Monza : Enjalbert retrouve IDEC Sport

Stéphane Adler était annoncé sur la Ligier JS P320/IDEC Sport pour la course Michelin Le Mans Cup de Monza mais c’est finalement Dimitri Enjalbert qui épaulera Patrice Lafargue en Italie.

Dimitri Enjalbert connaît parfaitement la structure IDEC Sport pour y rouler régulièrement en GT.

“Le challenge va être intéressant car je n’ai pas encore essayé la LMP3 et ça fait un moment que je n’ai pas roulé à Monza, d’autant plus qu’on passe sur un sprint. Avant on partait sur un relais de deux heures, là ça sera 30 minutes”, explique Dimitri Enjalbert. “Monza c’est un circuit qui est en soit assez simple : il y a de grandes lignes droites entre les virages qui permettent de respirer et de gros freinages avant chaque courbe. Il faudra vite trouver le truc pour régler la voiture, que j’ai hâte de piloter. Je vais également découvrir l’ambiance Covid et ça sera à prendre en compte. En tout cas on va essayer de bien se placer dès le départ et d’attaquer. J’ai à cœur de faire quelque chose de bien avec Patrice.”