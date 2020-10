Le Mans Cup : Cool Racing signe la pole position

Nicolas Maulini a été le plus rapide de la séance d’essais qualificatifs de la Michelin Le Mans Cup ce midi sur la Ligier JS P320 #37 de Cool Racing. Il aura à ses côtés, sur la première ligne, Moritz Kranz (Duqueine M30 – D08 #21 de Mühlner Motorsport). Jean Glorieux sur la Duqueine M30 – D08 #3 de DKR Engineering termine 3e de la séance devant la Ligier JS P320 #26 de Graff et la Duqueine M30 – D08 #11 de Racing Experience.

On a assisté à un triplé Ferrari (488 GT3) avec, même, un doublé de l’équipe Iron Lynx. Rino Mastronardi a été le plus vite sur la #8 devant son coéquipier, Emanuele Maria Tabacchi sur la #9. La troisième voiture italienne est la #74 de Kessel Racing. La McLaren 720S GT3 #70 d’Optimum Motorsport est la première des non Ferrari, elle est 4e.

Les temps sont ICI…

La course aura lieu cet après-midi de 16 h 30 à 18 h 30.