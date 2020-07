Le Mans Cup : 26 autos au Paul Ricard

Comme l’European Le Mans Series, la Michelin Le Mans Cup ouvrira sa saison 2020 au Paul Ricard la semaine prochaine. Le plateau fait état de 26 engagés : 17 LMP3, 9 GT3.

Titré en 2019, DKR Engineering rempile avec une Duqueine D08 que se partageront Jean Glorieux et Laurents Hörr. Ce dernier disputera donc les deux championnats pour le team de Kendy Janclaes. Nielsen Racing alignera une paire de Duqueine D08 pour quatres pilotes qui seront également présents chez Nielsen Racing en ELMS. Les Luxembourgeois de Racing Experience seront à nouveau de la partie avec une Duqueine D08 confiée à Gary Hauser et un deuxième pilote qui sera annoncé sous peu. Habitué à rouler en GT3, le Rinaldi Racing aura en charge une paire de Duqueine D08 pour Mattschull/Keilwitz et Parrow/Schwager. Tous sont des pilotes réguliers de l’écurie de Michele Rinaldi. Grainmarket Racing et Mühlner Motorsport complèteront l’effectif des Duqueine D08. Huit des dix-sept LMP3 seront des Duqueine D08.

On est donc quasiment à 50/50 entre Duqueine D08 et Ligier JS P320. CD Sport aura de sérieux atouts avec Jensen/Adcock et Wolff/De Narda. United Autosports fera le déplacement avec deux Ligier JS P320. Matthias Kaiser et Rory Penttinen défendront les couleurs de Graff. MV2S Racing sera là avec une auto pour Christophe Cresp et Bruce Jouanny. Attention aux deux Ligier de Cool Racing et ses équipages de premier plan : Cauhaupé/Maulini, Barnicoat/Smith. Motorsport98 sera là avec De Doncker/Lunardi comme en 2019.

Du côté de la catégorie GT3, les Ferrari seront en surnombre avec sept 488 GT3. Les fidèles que sont Kessel Racing, Iron Lynx et Spirit of Race seront présents. La concurrence viendra de la Mercedes-AMG GT3/IDEC Sport de Patrice Lafargue et Erik Maris. TFT alignera sa Porsche 911 GT3-R pour Niki Leutwiler et Julien Andlauer.

La liste des engagés est ici