Le développement de la BMW M4 GT3 se poursuit

S’il faut attendre 2022 pour voir le déploiement de la BMW M4 GT3 sur les différents circuits, le développement de la remplaçante de la M6 GT3 se poursuit. BMW M Motorsport s’appuie sur le soutien de différents partenaires techniques bien connus dans le monde du sport automobile.

« Nous avons hâte de voir nos équipes en action avec la BMW M4 GT3 sur les circuits du monde entier à partir de 2022 », a déclaré Markus Flasch, patron de BMW M GmbH. « Nous voulons offrir à nos clients une voiture de course avec laquelle ils peuvent suivre sans problème le succès qu’ils ont connu avec la BMW M6 GT3. Nous voulons également impressionner plus de clients avec la BMW M4 GT3 et gagner avec eux. La nouvelle voiture offre une technologie de pointe, grâce en partie à nos partenaires techniques. Ils sont parmi les meilleurs dans leurs domaines respectifs et nous sommes ravis qu’ils nous soutiennent dans le développement de la BMW M4 GT3 avec leur expertise et leurs composants spécifiques. C’est la base parfaite pour une nouvelle voiture de course réussie. »

On retrouve Shell et Akrapovic parmi les partenaires impliqués dans le développement de la BMW M4 GT3. Endless Advance Co Ltd s’occupe de la partie freinage et Schaeffler de l’embrayage automatisé de dernière génération. H&R développe des ressorts spéciaux et KW Automotive des amortisseurs qui doivent permettre une bonne tenue de route de la BMW M4 GT3.