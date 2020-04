Le coup de gueule du soir…

Cela n’aura échappé à personne que les 24 Heures du Mans auront lieu si tout va bien les 19 et 20 septembre, les Total 24 Heures de Spa du 22 au 25 octobre.

Certains diront qu’il n’y aura de pas de courses cette année, d’autres que c’est trop tard, d’autres que blah blah blah. A un moment, on va demander quoi ? D’organiser une course de 24 heures mais uniquement de jour ? Sinon, on peut dépêcher Le Mans et Spa dans votre village. Pascal Zurlinden, responsable des programmes officiels chez Porsche, l’a encore rappelé il y a peu : “Nous sommes tous dans le même bateau”.

Alors est-ce qu’à un moment on peut être sérieux ? Si vous êtes promoteur, vous faites quoi ? Vous dites en avril, on attend 2021 ? Pour être en relation directe et fréquente avec plusieurs promoteurs, on peut vous assurer qu’ils font TOUT ce qu’il faut pour sauver une saison. Ni vous, ni moi, ni même Paco Rabanne ne savons si une saison aura bien lieu cette année. Déjà qu’on ne sait pas avec certitude comment nous en sommes arrivés à cette situation. On ne peut pas en avril dire que tout va s’arrêter en 2020.

Pour le moment, tout est provisoire. Alors, oui peut-être qu’à un moment dans l’année il faudra dire stop. Mais au moins, tout aura été fait et mis en oeuvre. Les promoteurs ne feront que suivre les directives des différents gouvernements européens où finalement l’Europe ne sert pas à grand-chose car il n’y a pas la moindre coordination entre les états membres. Deux choses vont être à surveiller : 2e vague à cause (en partie) d’inconscients qui n’ont toujours pas compris la définition du mot confinement et savoir s’il sera possible de voyager.

Les 24 Heures du Mans, ce n’est pas bien en septembre ou en octobre ? Que voulez-vous ? Il faut repousser à 2021 ? Peut-être, on verra selon l’évolution.

La dernière en date concerne les 24 Heures de Spa qui sont annoncées pour fin octobre. Résultat, c’est n’importe quoi. Il va pleuvoir, on n’aura pas de course. Mouais… En juillet 2019, il faisait 40 degrés la semaine et la pluie a interrompu la course. Soyons sérieux…

Si on prend les relevés météorologiques de Spa-Francorchamps :

Juillet : température mini comprise entre 9 et 13 degrés, maxi entre 18 et 23 degrés.

Octobre : température mini comprise en 3 et 8 degrés, maxi entre 10 et 15 degrés.

En juillet, on a 16h de jour pour 8h de nuit, en octobre 10h30 de jour pour 13h30 de nuit.

Selon la météo locale, juillet est le mois où les précipitations sont les plus fortes avec de grosses averses orageuses. Octobre est considéré comme un mois automnal assez chaud, humide et sombre. Alors oui, on compte 7 jours de précipitation en juillet contre 15 en octobre.

Allez, rendez-vous au Mans en septembre et à Spa en octobre ! Si c’est le cas, cela voudra dire qu’on aura sauvé une partie des meubles…