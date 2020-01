Le Corvette Racing à Daytona par les chiffres

Pour sa 22ème saison de compétition, le Corvette Racing va faire courir pour la première fois deux GT avec un moteur V8 de 5,5l en position centrale arrière et non plus à l’avant comme c’était la tradition.

Pour l’occasion, le Corvette Racing a publié quelques chiffres à propos de ses participations à la Rolex 24 at Daytona :

0,034 seconde : l’écart entre les deux C7.R à l’arrivée des 24 Heures de Daytona, les Corvette ayant fait le doublé cette année 2016. C’est l’arrivée la plus serrée dans l’histoire de la course

1 : un seul team, un seul modèle et le même constructeur en 22 ans : Chevrolet et Corvette Racing

2 : le numéro de course de la Corvette C5-R victorieuse à la distance des 24 Heures de Daytona 2001. Elle était pilotée par Ron Fellows, Johnny O’Connell, Franck Fréon et Chris Kniefel.

3 : le nombre de victoires du Corvette Racing à Daytona (en 9 tentatives) : la victoire absolue de 2001 et les victoires en GTLM de 2015 et 2016

12 : le nombre de titres Constructeur de Chevrolet et du Corvette Racing depuis 2001

16 : le nombre de victoires de la Corvette C7.R depuis le début de la saison 2014

26 : le nombre de pilotes ayant couru la Rolex 24 pour le Corvette Racing : Justin Bell, Ryan Briscoe, Kelly Collins, Dale Earnhardt, Dale Earnhardt Jr., Marcel Fässler, Ron Fellows, Franck Freon, Antonio Garcia, Oliver Gavin, John Heinricy, Chris Kniefel, Robin Liddell, Jan Magnussen, Tommy Milner, Simon Pagenaud, John Paul Jr., Andy Pilgrim, Mike Rockenfeller et Scott Sharp.

21 : le nombre de circuits où e Corvette Racing a remporté des victoires : Baltimore, COTA, Canadian Tire Motorsport Park/Mosport, Daytona, Detroit, Houston, Laguna Seca, Le Mans, Lime Rock, Long Beach, Miami, Mid-Ohio, Portland, Road America, Road Atlanta, Sebring, Sonoma, St. Petersburg, Texas, Trois Rivières et Utah.

67 : le nombre d’années écoulées depuis la présentation de la première Corvette, le 17 janvier 1953 à New York. 300 voitures furent produites cette année là.

107 : le nombre total de victoires du Corvette Racing : 99 en Amérique du Nord et 8 au Mans

39651, 92 miles (environ 63813,600 km) : la distance parcourue par le Corvette Racing dans la Rolex 24 – 11634 tours

299130,44 miles (environ 481403,800 km) parcourus au total par le Corvette Racing depuis ses débuts

As Corvette Racing prepares for its initial campaign with the new Chevrolet Corvette C8.R, the program will also feature a new full-season driver roster for the IMSA.

Le Corvette Racing à Daytona

1999

No. 2 Corvette C5-R: Ron Fellows/Chris Kneifel/John Paul Jr. – 3ème en GTS

No. 4 Corvette C5-R: Andy Pilgrim/Scott Sharp/John Heinricy – 12tème en GTS

2000

No. 3 Corvette C5-R: Ron Fellows/Chris Kneifel/Justin Bell – 2ème en GTS

No. 4 Corvette C5-R: Andy Pilgrim/Kelly Collins/Franck Freon – 10ème en GTS

2001

No. 2 Corvette C5-R: Ron Fellows/Johnny O’Connell/Chris Kneifel/Franck Freon – 1er in GTS et vainqueur à la distance

No. 3 Corvette C5-R: Andy Pilgrim/Kelly Collins/Dale Earnhardt/Dale Earnhardt Jr. – 2ème en GTS

2014

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Ryan Briscoe – 10ème en GTLM

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Robin Liddell – 5ème en GTLM

2015

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Ryan Briscoe – 1er en GTLM

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Simon Pagenaud – 3ème en GTLM

2016

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller – 2ème en GTLM

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Marcel Fässler – 1er en GTLM

2017

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller – 4ème en GTLM

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Marcel Fässler – 9ème en GTLM

2018

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller – 3ème en GTLM (Magnussen pole)

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Marcel Fässler – 4ème ein GTLM

2019

No. 3 Corvette C7.R: Jan Magnussen/Antonio Garcia/Mike Rockenfeller – 6ème en GTLM

No. 4 Corvette C7.R: Oliver Gavin/Tommy Milner/Marcel Fässler – 8ème en GTLM