Le Championnat de France FFSA GT en direct sur Automoto la chaîne

Communiqué de Presse :

Depuis sa renaissance en 2017, grâce à son promoteur SRO Motorsports Group et à l’introduction de la catégorie GT4, le Championnat de France FFSA GT a retrouvé tout le lustre que doit avoir la compétition phare de l’Hexagone. Avec toujours plus de trente GT4 en moyenne sur la grille de départ au cours des quatre premières saisons, la quantité a toujours été au rendez-vous. Et c’est vrai aussi pour la qualité ! Avec un savoureux mélange entre de grands noms du sport automobile tricolore, des jeunes pilotes rêvant d’un statut de professionnel et des amateurs très éclairés, le spectacle est toujours au rendez-vous.

Diffusé en direct sur la chaîne YouTube GT World de SRO Motorsports Group depuis 2017, le Championnat de France FFSA GT bénéficiera aussi, dès cette saison 2021, d’une diffusion en direct sur les écrans de télévision grâce à un nouveau partenariat avec Automoto la chaîne.

« Lors de chacun des six week-ends de la saison, nous retransmettrons effectivement au moins une course en direct », se réjouit Yannick Bobard, le Responsable éditorial d’Automoto la chaîne. « Quant à l’autre course, elle sera diffusée sur nos canaux digitaux, très populaires eux aussi. »

Propriété du groupe Mediawan, Automoto la chaîne a pris la succession d’AB Moteurs en novembre 2018. Depuis, elle ne cesse de prendre de l’ampleur dans le célèbre « PAF », soit le paysage audiovisuel français.

« On peut dire qu’un vent nouveau souffle sur notre ligne éditoriale », explique Yannick Bobard. « Outre nos émissions habituelles, nous n’avons jamais cessé d’élargir notre offre de retransmissions en direct au cours des deux dernières années. À côté de la NASCAR et du Supercross, nous avons commencé par la diffusion des 24 Heures du Nürburgring, puis les 24 Heures de Spa, les 24 Heures de Daytona et les 12 Heures de Sebring. Chaque fois, nous voyons l’intérêt monter. Jusqu’à présent, nous nous sommes principalement concentrés sur les compétitions internationales, mais nous avons ici une belle opportunité de nous recentrer un peu vers la France et de voir si notre audience accroche. Le Championnat de France FFSA GT propose de superbes courses sur les plus beaux circuits français et avec de grands noms du sport automobile français. Tous les ingrédients semblent donc réunis pour offrir un programme très qualitatif à tous nos passionnés de sports mécaniques. »

L’objectif est donc clair : intercaler le FFSA GT dans la grille de programmes pour des diffusions en direct, ce qui fera le bonheur de tous les fans du Championnat de France FFSA GT. Comme c’est les cas depuis de nombreuses années, la société française Stop & Go se chargera de la production et de la réalisation des émissions en direct. Du côté des commentaires, les habitués du Championnat de France FFSA GT ne seront pas dépaysés : Thomas Bastin et Laurent Mercier seront épaulés par Guénaelle Longy pour les informations à chaud et les interviews sur le terrain.

Via la plupart des opérateurs français (Orange, SFR, Bouygues, Free, Canal+, Bis, Prime video), Automoto la chaîne est disponible dans l’ensemble de l’Hexagone et même dans certains pays voisins comme la Belgique, la Suisse ou encore la Principauté de Monaco. Dans certains cas, Automoto la chaîne fait partie de l’abonnement de base, dans d’autres cas on peut la retrouver en option, le plus souvent dans un pack. Par ailleurs, via son tout nouveau site internet (www.automoto-lachaine.fr), Automoto la chaîne propose aussi un player pour y visionner ses émissions… ou les retransmissions en direct.

« Nous sommes très heureux de ce nouveau partenariat », confirme Laurent Gaudin, le Manager du Championnat de France FFSA GT. « Nous avons senti chez Automoto la chaîne un vent de fraîcheur et une énorme motivation. Retrouver le Championnat de France FFSA GT en direct télévisé confirme la montée en puissance de notre compétition. Cela permettra d’augmenter encore les retombées que nous offrons à nos concurrents. Nous espérons que ce n’est là que le début d’une collaboration avec Automoto la chaîne que nous pourrons renforcer au fil des prochains mois. »

Le Championnat de France FFSA GT débutera avec les Coupes de Pâques de Nogaro du 2 au 5 avril prochains. Les horaires des courses et les horaires de diffusion seront annoncés dans les prochains jours.