L’assemblage de la SCG007 se poursuit

La Scuderia Cameron Glickenhaus poursuit l’assemblage de la SCG007 dans les ateliers de Podium Advanced Engineering en Italie. Le moteur signé Pipo est maintenant installé sur le prototype Le Mans Hypercar.

Le premier roulage doit intervenir dans le courant du mois avant l’homologation de la voiture puis un test d’endurance.

L’équipe emmenée par Jim Glickenhaus, qui reçoit le soutien de Joest Racing et Sauber, doit annoncer ses pilotes courant février. Les débuts en compétition des deux SCG007 sont attendus en mai à Spa-Francorchamps, voire plus tôt si la saison 2021 WEC devait débuter en Europe et non à Sebring comme c’est prévu actuellement.

Photo : Scuderia Cameron Glickenhaus

Pendant ce temps, le montage de la 004S se poursuit à Banbury.