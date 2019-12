L’année 2019 de Romain Dumas…

Nous avions quitté Romain Dumas à Monza en avril dernier avec son programme des 100 premiers jours de l’année 2019 (lien). Depuis le printemps dernier, l’Alésien n’a pas arrêté et quand on dit qu’il n’a pas arrêté, c’est qu’il n’a pas arrêté. Lorsqu’on l’a appelé le 17 décembre, il était encore en Allemagne. Trois jours plus tard, il était en Italie. Sa saison 2020 va débuter le 2 janvier avec le Dakar et il y a fort à parier qu’elle soit aussi intense que celle qui va s’achever dans quelques jours. Qu’a donc fait Romain Dumas depuis avril dernier ?

On s’est dit qu’on allait tout coucher sur une carte comme pour les 100 premiers jours mais il y a tellement de déplacements que la carte devenait illisible.

“Cette année 2019 n’a pas été simple car il a fallu gérer la construction de la voiture pour le Dakar”, nous a confié Romain Dumas. “Cela a pris beaucoup de temps et d’énergie. Ces trois ou quatre dernières années, je n’ai pas beaucoup de moments pour moi. J’ai la chance d’avoir une bonne famille autour de moi (rires).”

Au fil des déplacements, il faut gérer les décalages horaires : Europe, Asie, Etats-Unis. “Je me remets rapidement des décalages vers les Etats-Unis, mais c’est un peu plus compliqué du côté asiatique. J’ai une bonne hygiène de vie qui me permet d’être affûté. De plus, je fais pas mal de sport. Il n’y a pas de mystère, si tu veux rester en forme, il faut aussi se ménager. Je bouge beaucoup, mais je prends beaucoup de plaisir à emmener mon fils à l’école le matin.”

Pour connaître l’agenda de Romain Dumas, pas d’électronique mais un bon vieux calendrier sur papier (on doit être les deux derniers sur cette terre à agir de la sorte à l’ère numérique, ndlr).

Dire que Romain Dumas est un gros dormeur est exagéré même si le pilote officiel Porsche connaît bien son horloge biologique : “Il me faut de 7 à 9h de sommeil par nuit. Je commence mes activités à 9h jusqu’au soir sans arrêter à midi. On n’a rien sans rien.”

Le calendrier annuel ci-dessous revient sur les événements principaux de Romain. D’autres journées, non mentionnées, ont été bien chargées.

L’année 2019 de Romain Dumas en images :