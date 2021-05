Lamborghini Super Trofeo Europe, la série qui va de l’avant

Le Lamborghini Super Trofeo dispute cette année sa 12e saison. La série soutenue par Lamborghini Squadra Corse a débuté par la Gallardo avant le passage à la Huracan Super Trofeo, puis la version Evo. Depuis ses débuts, la série a vu passer pas moins de 955 pilotes (525 en Europe) de 66 nationalités. Une vraie success story.

Depuis les débuts de la série, le Super Trofeo a connu des hauts et des bas au niveau des engagés. Avec plus de 30 Huracan Super Trofeo cette année en Europe, le constructeur italien a de quoi être satisfait. Le modèle Huracan Super Trofeo est en place depuis 2015 avant l’arrivée d’une version Evo en 2018. 2022 marquera l’arrivée d’une nouvelle évolution, celle-ci étant présentée ce week-end au Paul Ricard. Le moteur V10 développant 620 chevaux reste au programme.

Avec 260 minutes de temps de piste par week-end qui comprennent deux séances d’essais libres, deux qualifications et deux courses de 50 minutes, le Lamborghini Super Trofeo Europe fait la part belle à la piste, non sans un réceptif qui permet d’accueillir les différents acteurs dans un environnement attrayant du plus bel effet. Le gentleman driver est choyé et peut déguster en tranquillité son espresso italien dans un cadre qui respire le racing.

Si les jeunes pilotes aspirent à suivre les pas de Giacomo Altoè, passé par le Super Trofeo avant de devenir pilote officiel Lamborghini Squadra Corse, les gentlemen enchaînent les kilomètres. Dix pilotes de moins de 21 ans étaient à Monza le mois dernier. On comptait 31 rookies en 2020. Pas moins de 13 anciens pilotes de Formule 1 ont roulé en Super Trofeo et 18 femmes ont été vues en piste.

GRILLE LAMBORGHINI SUPER TROFEO AMERICA 2021

Quatre catégories composent un championnat qui s’est étendu en Asie et Amérique du Nord : Pro, Pro-Am, Am, Lamborghini Cup. Depuis le lancement, 47 circuits ont été foulés : 18 en Europe, 13 en Asie, 14 en Amérique du Nord, 2 au Moyen-Orient.