Lamborghini Super Trofeo Europe : 23 Huracan à Misano

Le Lamborghini Super Trofeo Europe 2020 prend son départ ce week-end sur le circuit de Misano dans le cadre du meeting GT World Challenge Europe Powered by AWS. Deux courses de 50 minutes seront organisées au bord de la mer adriatique. Pour ce premier rendez-vous, 23 Lamborghini Huracan Super Trofeo sont attendues à Misano.

Comme les années précédentes, Imperiale Racing fera partie des équipes favorites pour le titre Pro. Vito Postiglione sera à nouveau associé à Kikko Galbiati. Le tandem a remporté quatre victoires en 2019 mais a raté de peu la couronne. Leipert Motrsport fera dans la nouveauté au niveau d’un de ses équipages puisque le pilote allemand Sebastian Balthasar roulera en compagnie du norvégien Marcus Paverud. Leipert aura en charge quatre Lamborghini. Mikko Eskelinen et Elias Niskansen rouleront en Pro-Am, Yury Wagner et Panagiotis Takis Spiliopoulos en Am. Jake Rattenbury et Guillem Pujeu complèteront les équipages Leipert Motorsport.

Champion 2014, Milos Pavlovic revient aux affaires en Pro-Am pour épauler le jeune mexicain Raul Guzman chez Target Racing. Le team italien aura une deuxième Lamborghini pour Kevin Rossel et Alberto Di Folco en Pro-Am. Max Weering (Johan Kraan Motorsport) et Dean Stoneman (Bonaldi Motorsport) seront eux aussi de la partie en Italie.

L’équipe GSM Racing, basée à Monaco, alignera une Lamborghini pour Jonathan Cecotto et Patrick Liddy. Il faudra aussi surveiller Oregon Team avec Dorian Boccolacci et Kevin Gilardoni d’un côté en Pro, Lorenzo Bontempelli et Damiano Fioravanti de l’autre en Pro-Am. Les Italiens de Vicenzo Sospiri Racing font leur retour avec deux autos, une pour Karol Basz et Andrzej Lewandowski en Pro-Am, l’autre pour Olli Parhankangas et Edoardo Liberati en Pro. Konrad Motorsport fait également un come-back avec Vincent Schwartz et Martin Lechman.

Quatre Lamborghini Huracan Super Trofeo rouleront en Am. Autovitesse sera de la partie avec Cédric Leimer et Laurent Jenny. Claude-Yves Gosselin et Giuseppe Fascicoto porteront les couleurs du Boutsen Ginion Racing. Massimo Mantovani sera chez Target Racing. L’autre équipage en Am est celui de Leipert Motorsport.

La course 1 se déroulera samedi à 20h45, la course 2 dimanche à 13h20. Les deux manches seront à suivre en live streaming sur la chaîne YouTube Lamborghini Squadra Corse.