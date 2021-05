Lamborghini met en route son électrification

Jusqu’à maintenant, Lamborghini résistait à l’appel d’une gamme hybride ou électrique même si la Sian est la toute première Lamborghini équipée de la technologie hybride. La marque italienne de Volkswagen Group va suivre la politique d’ensemble du groupe avec une électrification de sa gamme dans les années à venir.

« Le plan d’électrification de Lamborghini est un changement de cap rendu nécessaire par un contexte qui a radicalement évolué, auquel nous voulons apporter notre contribution en continuant à réduire l’impact sur l’environnement à travers des projets concrets », a déclaré Stephan Winkelmann, patron de Lamborghini. « Notre réponse est un plan à l’approche intégrée, des produits au site de Sant’Agata Bolognese, qui nous mènera vers un avenir plus durable, mais toujours fidèle à notre ADN. Lamborghini est depuis toujours synonyme d’excellence des compétences technologiques pour la fabrication de moteurs aux prestations extraordinaires : cela restera la priorité absolue de l’ensemble de notre parcours vers l’innovation. La promesse d’aujourd’hui, soutenue par le plus grand plan d’investissement de l’histoire de la marque, est la preuve de notre profond dévouement non seulement envers nos clients, mais aussi envers nos fans, notre personnel et leurs familles, envers le territoire dans lequel nous sommes nés, l’Emilie-Romagne, l’Italie, le Made in Italy. »

Lamborghini va mettre en place le plus grand plan d’investissement depuis la création de la marque en 1963. Le programme, appelé Cor Tauri en référence à l’étoile la plus brillante de la constellation du Taureau. En 15 ans, le chiffre d’affaires de la marque italienne a été multiplié par sept.

Cor Tauri comprend trois phases. La première (2021/2022) célèbrera le moteur à combustion en présentant des modèles rendant hommage au succès de Lamborghini. La suite passera par la transition hybride d’ici la fin 2024. En 2023, Lamborghini lancera sa toute première voiture hybride, et d’ici fin 2024, l’ensemble de la gamme sera électrifié. L’objectif interne auquel la maison tendra pendant cette phase prévoit la réduction de 50% des émissions de CO2 à partir de début 2025. Sur quatre ans, plus de 1,5 milliard d’euros seront alloués pour la transition vers l’hybride. La dernière partie de Cor Tauri sera la sortie de la toute première Lamborghini entièrement électrique sur la seconde moitié de la décennie.

Concernant la compétition, Lamborghini doit présenter sous peu une nouvelle version Evo de son Huracan Super Trofeo. La version GT3 recevra elle aussi un lifting à moyen terme. Quant à une arrivée en LMDh, on en saura plus rapidement…