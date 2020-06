Lamborghini 3e constructeur engagé en GT World Challenge

Ils étaient deux en 2019, ils seront trois en 2020 à concourir pour le titre GT World Challenge global. Mercedes-AMG, lauréat en 2019, rempile face à Ferrari et Lamborghini fait son arrivée comme troisième constructeur. Les résultats sont tirés des trois séries continentales (Europe, Asia, America) avec un calendrier complet de 18 épreuves réparties sur les trois continents.

Des points sont attribués à la voiture la mieux classée par marque dans chaque classe avec une allocation en fonction du format de l’événement allant de 25 pour les courses Sprint d’une heure jusqu’à 100 pour les Total 24 Heures de Spa. Le nombre de points marqués est multiplié par le nombre de voitures engagées dans chaque classe, ce qui donner un classement final.

Stéphane Ratel, président-fondateur de SRO Motorsports Group, se réjouit de cette saison à trois constructeurs : « Je suis très fier de présenter le calendrier mondial révisé du GT World Challenge Powered by AWS pour 2020 et je remercie ceux dont le travail dévoué a rendu cela possible. Le format du championnat s’aligne sur notre feuille de route environnementale, qui devient l’une des priorités majeures de SRO. Le sport automobile est à un stade important, les questions environnementales étant désormais le principal défi auquel l’industrie est confrontée. En encourageant les constructeurs à soutenir les concurrents locaux qui marquent des points pour un championnat mondial GT, le GT World Challenge Powered by AWS reflète les changements en cours. Les concurrents restent dans leurs propres régions, ce qui se traduit par moins de déplacements et pas de logistique transcontinentale pour éviter une empreinte carbone importante. Cela me rend confiant dans le concept à mesure que nous progressons et je suis heureux d’accueillir Lamborghini dans une gamme élargie aux côtés de Mercedes-AMG et Ferrari. Le soutien de trois grandes marques internationales démontre la force du GT World Challenge Powered by AWS et nous sommes très reconnaissants de leur engagement. Avec un calendrier complet en place, nous pouvons désormais nous attendre à des courses passionnantes dans chacune de nos séries continentales et à une formidable bataille pour le titre mondial. »