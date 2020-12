La Zyrus LP1200 Strada repousse les limites

Après deux ans de tests et plus de 6000 km bouclés à Spa, Yas Marina, Dubai et sur le Nürburgring, la Zyrus LP1200 est maintenant disponible. Zyrus Engineering propose différentes variantes dont une version Strada pour la route. Le préparateur norvégien souhaite offrir une voiture de course pour la route. Avec la Zyrus LP1200, différents modes permettent au conducteur de sélectionner la puissance qu’il souhaite en appuyant sur un simple bouton. Basée sur une Lamborghini Huracan, la Zyrus LP1200 est conçue à la main en Norvège.

La toute nouvelle Strada est la deuxième version basée sur la Lamborghini Huracan LP640-4. Plus de 600 pièces ont été modifiées avec un poids de l’auto revu à la baisse de 78 kg (poids total de 1427 kg). Afin de répondre aux spécifications des voitures homologuées pour la route, la Strada dispose de 900 chevaux pour un usage routier et, d’une simple pression sur un bouton, la puissance passe à 1200 chevaux pour la piste. Grâce au système de contrôle électronique unique Smart Dash, les propriétaires contrôlent les options via une application sur smartphone. A 200 km/h, l’appui est de 2010 kg.

Le prix de base de la Zyrus LP1200 Strada est fixé à 575 000 euros. Pour cette somme, vous avez droit à une formation avec l’équipe et les ingénieurs de Zyrus Engineering. La version Race Track, qui prend le nom de Zyrus LP1200 R, basée sur la Lamborghini LP640-2 Super Trofeo, a été entièrement reconstruite. Avec ses 1200 chevaux, son poids de 1200 kg et un appui de 2142 kg à 200 km/h, cette Zyrus coûte en prix de base la bagatelle de 525 000 euros.

Les clients peuvent souscrire en parallèle un package plus complet qui comprend du coaching par un pilote professionnel ainsi que des événements privés sur piste, l’entretien et la logistique. La production est limitée à 24 exemplaires pour la piste et 12 pour la route.