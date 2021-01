La Toyota GR010 HYBRID, paroles de pilotes…

Les pilotes Toyota Gazoo Racing 2021 restent identiques à ceux vus pendant la saison 2019/2020 du WEC. On retrouve donc Kamui Kobayashi, Mike Conway et José Maria Lopez sur la Toyota GR010 Hybrid #7, la #8 étant confiée à Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima et Brendon Hartley. Nyck de Vries est confirmé comme pilote d’essai et de réserve.

Après les responsables techniques lors de la conférence de presse Toyota organisée à Motorland Aragon hier, place aux pilotes qui ont donné leur ressentis par rapport à cette nouvelle auto en sachant que ni Kamui Kobayashi ni Kazuki Nakajima, soit les deux japonais, n’ont piloté la voiture à ce jour. Mike Conway a, lui, déjà pu tester la G010 HYBRID, mais ce dernier n’était pas en Espagne avec le reste de l’équipe car il n’a pas été autorisé à quitter le Royaume-Uni (il doit se rendre en Floride dans une semaine pour le Roar puis les 24 Heures de Daytona).

Premières sensations avec la voiture :

Mike Conway : « Elle a moins d’appuis aérodynamiques, elle est plus lourde. On doit freiner la voiture sur une distance plus longue, mais c’est une auto vraiment sympa à piloter. »

José Maria Lopez : « Le boost après le virage n’est plus là comme sur la TS050 Hybrid. Le poids de la voiture est aussi différent, mais on prend toujours du plaisir. Par contre, je pense que la gestion du trafic sera différente et plus délicate avec l’absence du boost. Nous avons une voiture qui ne possède plus qu’un package aéro de par le règlement. Il est plutôt avec des appuis faibles (low downforce) en raison du Mans. »

Sébastien Buemi : « Nous ne sommes pas partis complètement de zéro, nous nous sommes appuyés sur notre expérience de l’endurance et sur nos connaissances. Ce sont les règles qui sont différentes. Je trouve que nous avons eu un meilleur départ qu’avec la TS050 Hybrid, c’est bon signe. Nous essayons de maximiser le temps d’essais que nous avons pour comprendre la voiture car elle est plus limitée en termes de trainée de puissance. »

Malheureusement pour les pilotes qui devaient rouler sur plusieurs jours sur le circuit de Motorland Aragon (Espagne), la neige s’est invitée comme le montre cette photo de la pitlane. Cela ne va pas arranger les affaires du constructeur japonais qui a besoin de rouler…

Le son de la voiture

Mike Conway : « C’est un peu plus fort et prononcé, elle fait un peu plus de ruit et nous espérons que les fans l’aimeront… »

Le pilotage

Sébastien Buemi : « Il n’est plus nécessaire d’économiser de l’essence, on peut maintenant piloter à fond jusqu’à la fin de la ligne droite, freiner quand on le désire et on n’a plus à se focaliser sur la récupération d’énergie. C’est vraiment de la vraie course automobile et du plaisir. Elle a moins de puissance, plus d’appuis, mais elle est sympa à piloter, on s’y sent un peu comme à la maison (rires). En fait, je ne m’attendais pas à ce que cela soit aussi amusant à conduire. Je pensais que cela ressemblerait à une voiture GT. »

Changement de style de pilotage

Brendon Hartley : « Elle est agréable à conduire, en particulier avec la transmission hybride à quatre roues motrices, ce qui est très sympa du point de vue du pilote. Cependant, il faut trouver les bons ajustements et cela dépend aussi du tracé et des conditions. Comme nous l’avons précisé, il faut attaquer plus la pédale de frein qu’auparavant, j’ai l’impression d’être revenu un peu en arrière avec les anciennes LMP1. »

Toyota avec l’hybride, les autres non

Kazuki Nakajima : « C’est vrai que nous avons le système hybride alors que les autres (ByKolles et Glickenhaus) ont décidé de ne pas l’utiliser. Mais cela ne va pas changer la compétition pour autant. Il nous faudra gérer le trafic avec les LMP2 qui sera certainement plus compliqué. Il nous faudra plonger à l’intérieur des virages pour dépasser, pas comme avant où nous avions une « fusée » à la sortie. Ce sera une nouvelle façon de piloter pour nous car on sent plus le poids de la voiture lorsqu’on freine. Je pense que la compétition sera plus serrée que jamais cette saison. Tout le monde dans la catégorie Hypercar courra pour gagner, ce qui est bon pour les pilotes et les fans. Nous avons besoin d’une approche différente, mais l’objectif ne changera pas cette saison, il est toujours clair : nous voulons gagner Le Mans pour la quatrième fois ainsi que le Championnat du Monde. »

Sébastien Buemi : « Que nous ayons l’hybride ou pas, la puissance totale reste la même. Il nous faudra faire de bonnes courses, sans commettre d’erreur, mais c’est très excitant. Nous rentrons dans une nouvelle ère que nous attendions avec impatience et je suis heureux de voir des constructeurs comme Audi, Porsche et Peugeot arriver ! »

La BOP

José Maria Lopez : « Nous sommes aussi présents pour avoir plus de compétition, plus d’opposition. Nous savons que la BOP est l’une des possibilités pour que les équipes puissent se battre entre elles. Ce sera bien pour les fans aussi, donc nous l’acceptons. »

Les pneus

Sébastien Buemi : « La voiture est plus dure avec les pneumatiques. Il nous faut désormais trouver le bon compromis entre ne pas perdre trop en performance et avoir plus de constance pendant les relais. »

Les 24 Heures du Mans

José Maria Lopez : « Les 24 Heures du Mans restent, bien entendu, notre objectif (sur la #7), nous avons raté cette course à deux reprises, nous avons la performance pour nous battre pour autre chose qu’un podium »

Mike Conway : « Nous sommes champions du monde désormais. Ce fut une grosse et dure bataille en 2020, plus intense que ce qu’il n’y parait. J’espère vraiment remporter les 24 Heures du Mans maintenant, je suis confiant. Nous allons pousser pour obtenir un bon résultat et je dois dire que je suis assez impatient de pouvoir rouler sur le Circuit des 24 Heures avec cette nouvelle voiture. Personnellement, c’est mon principal objectif pour 2021 après tant de malchance ces dernières années. Tous les mécaniciens et ingénieurs de la voiture n°7 méritent de gagner Le Mans. Mais je le sais, Le Mans n’est pas une course facile comme nous le montre l’histoire de cette épreuve. J’espère aussi que les fans seront de nouveau autorisés à assister à la course. »

Le record aux essais de Kamui Kobayashi ne sera pas battu

Kamui Kobayshi : « Il est vrai que j’ai signé ce record en 2017 (3’14″791) et j’en suis très content. Mais je sais que ce sera différent cette année avec l’introduction de la BOP. C’est comme cela, mais je sais que nous aurons plus de compétition avec ByKolles et Glickenhaus au départ puis aussi avec Porsche, Audi et Peugeot ensuite. Nous devons juste nous assurer que nous serons en mesure de gagner ! »

Eventuel clash de dates Formule E / WEC pour Sébastien Buemi

Sébastien Buemi : « Je ne souhaite pas trop m’étendre sur ce sujet, vous le comprendrez. Si il y a des clashs de dates, nous aviserons. Bien entendu, je dirais que les 24 Heures du Mans priment sur la Formule E ce qui ne sera pas nécessairement le cas des autres courses, nous verrons bien ! »

Dans la vidéo ci-dessous, les pilotes parlent de leur nouvelle arme…