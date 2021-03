La Toyota GR Supra GT4 déployée dans le monde entier

Après une année d’expérience, la Toyota Supra GR GT4 va maintenant être déployée dans les différents championnats à travers le monde. En 2020, la GR Supra GT4 a participé à 85 courses, réalisant 26 podiums de catégorie et 12 victoires de classe. Cette année, on devrait retrouver des Toyota dans plus de 10 championnats.

« Après un bon départ avec cinq voitures en Europe en 2020, la GR Supra GT4 deviendra cette année un acteur mondial de la course GT4 », a déclaré Rob Leupen, directeur général de Toyota Gazoo Racing Europe. « Nous sommes ravis d’accueillir de nouvelles équipes dans la famille Toyota Gazoo Racing et de voir la GR Supra GT4 courir sur des circuits emblématiques à travers trois continents. Nous remercions sincèrement tous nos clients pour leur confiance. En plus de cela, nous sommes ravis d’offrir à nouveau à nos clients européens qui roulent en GR Supra GT4 et GT86 la possibilité de concourir pour des prix au sein du Toyota Gazoo Racing Trophy. C’est un signe de notre engagement envers le sport automobile, de nos clients et des équipes qui font confiance à nos produits. »

Du côté des équipes, CMR sera à nouveau en piste en FFSA GT et GT4 European Series. Toyota Chodzen (Pologne) roulera en GT4 European Series, Duell Team (Italie) en Italian GT Championship, Speedworks Motorsport (Angleterre) en British GT et Ring Racing (Allemagne) en DTM Trophy, 24 Heures du Nürbugring et Nürburgring Endurance Series.

Plusieurs Toyota GR Supra GT rouleront en Amérique du Nord cette année. Toyota Gazoo Racing Latin America a déjà débuté sa saison en IMSA Michelin Pilot Challenge avec une 7eplace décrochée à Daytona. On verra également des GR Supra GT4 en SRO Pirelli GT4 et FEL Sports Car Championship au Canada.

Rookie Racing en découdra au Japon dans la série Super Taikyu. D’autres écuries sont attendues dans la série ainsi qu’en Inter Proto.