La Porsche LMDh doit rouler d’ici la fin de l’année

Le projet Porsche LMDh est en ordre de marche et le prototype devrait prendre la piste d’ici la fin de l’année, selon Pascal Zurlinden, responsable des programmes officiels Porsche. Le constructeur a déjà tranché sur le choix du moteur et le nom du partenaire châssis sera annoncé dans le courant de l’été. Les débuts en compétition sont quant à eux annoncés pour 2023.

« Nous travaillons sur le plan », a déclaré Pascal Zurlinden à Sportscar365. « Nous avons une large gamme de moteurs dans les voitures de route Porsche et nous avons cherché les meilleurs. Nous en avons trouvé un. Nous ne pouvons pas en parler maintenant, mais la décision du moteur a été prise. Nous finalisons maintenant la décision concernant notre partenaire châssis, nous y travaillons toujours et cette tâche reste en cours. Le département de style / design est aussi au travail car c’est une grande partie du LMDh. Nous avons déjà donné un aperçu de ce à quoi ressemblerait la voiture lors de notre annonce. Nous travaillons là-dessus pour en faire une voiture magnifique. C’est notre objectif. »

En fonction de l’avancée du projet, le premier roulage pourrait avoir lieu d’ici la fin de l’année. « L’objectif est la fin de cette année, un an avant la course », a-t-il déclaré. « La tradition est de déployer les voitures à Weissach. Je ne peux pas le dire avec certitude car c’est trop tôt, mais ce serait dans la logique des choses. Espérons que nous puissions avoir un cadeau de Noël. L’année passée, cela a fonctionné avec l’annonce LMDh, alors espérons que nous aurons un premier roulage à la fin de l’année. »

Porsche va logiquement travailler avec la marque sœur Audi qui sera elle aussi présente en LMDh. Si aucun partenaire châssis n’a été annoncé, Multimatic tiendrait la corde.

« Comme nous le faisons sur les voitures de route, il existe des concepts de plateforme et nous y travaillons », a confié Pascal Zurlinden sur la collaboration avec Audi. Porsche pourrait se laisser tenter par un programme officiel aux Etats-Unis et aux 24 Heures du Mans. Du côté d’Audi, on devrait se diriger vers un programme plus typé compétition-client.

En attendant, les pilotes proches de Porsche en profitent pour se rôder au volant de LMP2. C’est le cas de Patrick Pilet chez IDEC Sport, de Sven Müller chez RWR Eurasia qui a remplacé au pied levé Mathieu Jaminet pour cause de COVID-19.

« Ce n’est pas que nous tenons à les placer quelque part », a expliqué le Français. « C’est de leur propre initiative. Ils nous demandent : « J’ai la possibilité de piloter là-bas. Est-ce que j’ai l’autorisation ? » Nous soutenons l’idée car c’est une chance pour eux de prendre de l’expérience pour leur avenir. Une fois que nous réussirons à rouler en fin d’année, c’est à ce moment-là que nous devrons décider quels seront les pilotes. Si vous regardez le nombre de pilotes que nous avons sur la liste officielle ou liés à Porsche, au bout du compte nous avons un bon nombre. Ils sont tous à un niveau vraiment élevé. »