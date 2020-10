La Porsche Carrera Cup France prend la direction de Spa

Communiqué de Presse :

Nouveau rendez-vous de prestige pour la Porsche Carrera Cup France, dont le quatrième meeting se courra ce week-end sur le circuit de Spa-Francorchamps en Belgique, dans le cadre de l’International GT Open.

Le Raidillon de l’Eau Rouge, les Combes, Blanchimont, l’épingle de la Source… Voilà autant de noms de virages qui résonnent aux oreilles des passionnés comme de hauts lieux de l’histoire du sport automobile. Après Magny-Cours, le tracé des 24 Heures du Mans et le Castellet, c’est en effet un nouveau circuit mythique, avec celui de Spa-Francorchamps, que la Porsche Carrera Cup France s’apprête à retrouver, pour un quatrième meeting riche une nouvelle fois de deux courses. Deux courses sur les quatre restant à disputer cette année, qui pourraient permettre de dessiner une hiérarchie parmi les 21 engagés, surtout si la météo, toujours instable dans les Ardennes belges à cette période de l’année, venait à jouer les trouble-fête. Car les trois manches récemment disputées au Paul-Ricard ont contribué à un resserrement des positions.

À la faveur notamment de ses deux deuxièmes places, Jaxon Evans (BWT Lechner Racing) a été le grand gagnant du meeting varois, avec cinquante-huit points engrangés, revenant du même coup dans le jeu pour la victoire finale, après avoir perdu gros dans la Sarthe. À l’inverse, Ayhancan Güven (Martinet by Alméras), avec quarante-trois unités marquées, a non seulement vu Jean-Baptiste Simmenauer (BWT Lechner Racing) lui prendre les commandes provisoires, mais aussi Florian Latorre (CLRT) et Marvin Klein (Martinet by Alméras), crédités du même score que le nouveau leader du championnat (51 points), se replacer dans la course au titre. Nul doute donc que ces cinq-là, actuellement groupés en quatorze points, figureront parmi les plus sérieux animateurs sur le toboggan belge. Au même titre aussi que Adam Eteki, le Junior Porsche Carrera Cup France 2019, qui a sans conteste franchi un cap depuis Le Mans, en atteste sa première victoire pleine d’assurance remportée lors de la manche d’ouverture du Castellet. Attention également au Junior Porsche Carrera Cup France, Victor Weyrich (Pierre Martinet by Alméras) qui, non content de dominer chez les Rookies, tape désormais régulièrement à la porte du top six, avec la ferme intention de s’y immiscer sous peu !

Tout reste également à faire dans les autres catégories de la Porsche Carrera Cup France. En Pro-Am en effet, Nicolas Misslin, auteur notamment de deux véritables cartons pleins (pole, victoire et meilleur tour en course) en course 2 et 3 au Paul Ricard, est revenu s’intercaler entre Christophe Lapierre (Sébastien Loeb Racing) et un Sylvain Noël (Racing Technology), moins percutant qu’à l’accoutumée dans le Var. Même constat en Am où François Lansard (CLRT) a aligné une série impressionnante de trois succès consécutifs depuis Le Mans, avant qu’Emil Caumes (CLRT), son équipier en tête du championnat, ne remette les pendules à l’heure en s’adjugeant la dernière confrontation du Castellet.

Le spectacle promet donc d’être encore au rendez-vous sur ce tracé de légende, qui saura mettre en valeur les qualités des pilotes de la Porsche Carrera Cup France comme autant celles de la 911 GT3 Cup. Il débutera véritablement ce samedi 17 octobre avec l’exercice des qualifications (10h10-10h40), presqu’aussitôt suivi de la course inaugurale (13h30-14h), tandis que la seconde est prévue pour dimanche 18 octobre (12h45-13h15), et il sera à chaque fois possible de le suivre en live sur la page Facebook de la Porsche Carrera Cup France.