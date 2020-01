La Mercedes de Black Falcon remporte des 24 Heures de Dubai écourtées

Black Falcon a été confirmé comme vainqueur des 24 Heures de Dubai après la publication des résultats finaux ce samedi matin.

Comme attendu, ils reprennent le classement qui était celui à 7 h 38 (heure locale), soit l’heure à laquelle a été officiellement et définitivement stoppée l’épreuve suite à une nuit de fortes pluies et d’inondations sur l’Autodrome de Dubaï. Tout avait commencé par un drapeau rouge déclenché à 22 h 17 vendredi soir après 7 heures et 17 minutes de course, les conditions de piste suite aux averses étant trop difficiles. Il a duré sans interruption jusqu’à ce que la course soit dont officiellement arrêtée suite à une décision conjointe de Creventic et de l’Autodrome de Dubaï. De graves inondations se sont produites sur l’ensemble du circuit, y compris sur la voie des stands.

Au final, la Mercedes-AMG GT3 #4 de Black Falcon l’emporte. Elle était pilotée par Ben Barker, Jeroen Bleekemolen, Khaled Al Qubaisi, Manuel Metzger et Hubert Haupt. Pour rappel, cette auto avait perdu sa 2e place sur la grille de départ suite à une pénalité d’avant course pour une infraction au temps de conduite jeudi lors des essais.

Avec 168 tours, elle termine à 4 minutes et 42 secondes devant l’Audi R8 LMS GT3 Evo #88 de Car Collection Motorsport (Rik Breukers, Christopher Haase, Mike-David Ortmann, Dimitri Parhofer et Markus Winkelhock).

L’Audi R8 LMS Evo #7 MS7 by WRT complète le podium (Mohammed Saud Fahad Al Saud, Michael Vergers, Dries Vanthoor, Christopher Mies), tandis que la Porsche 911 GT3 R #91 de Herberth Motorsport (Daniel Allemann, Ralf Bohn, Robert Renauer, Alfred Renauer, Sven Müller), qui avait pris rapidement la tête, est quatrième devant l’autre Audi de WRT en cinquième position (Rolf Ineichen, Mark Ineichen, Mirko Bortolotti, Kelvin van der Linde).

Au niveau des autres favoris, la Mercedes-AMG GT3 #84 HTP Winward Motorsport a perdu la roue avant gauche, forçant l’équipe à rentrer l’auto aux stands, perdant 20 minutes. Quant à la Porsche 911 GT3 R #24 de GPX Racing, elle a eu un gros crash en tout début de course.

MP Motorsport (Mercedes-AMG GT3 #19) a remporté la course en GT3 Am suite à sa huitième place au général avec Henk de Jong, Daniel de Jong, Bert de Heus et Jaap van Lagen.

Du côté français, un Code 60 est apparu plus tôt dans la course lorsque l’Audi R8 LMS de Sainteloc Racing (Pierre-Yves Paque, Christian Kelders, Daniel Desbrueres, Michael Blanchemain et Steven Palette) est entrée en contact avec la Mercedes-AMG GT3 Evo de CP Racing.

Atlas BX Motorsports a lutté face à un trio de BMW M4 GT4 pour remporter la victoire en catégorie GT4 avec sa Mercedes-AMG GT4 #403 pour Jongkyum Kim, Steven Cho, Jaesung Park et Masataka Yanagida. La victoire dans la catégorie GTX est revenue à l’équipe Dragon Racing (Lamborghini Huracán Super Trofeo #788) grâce à Jim Geddie, Glynn Geddie, Adam Balon, Phil Keen.

Creventic a éliminé les exigences de temps de conduite minimum pour la course en raison des circonstances uniques, ce qui signifie que chaque pilote est admissible à marquer des points, même s’il n’a pas personnellement conduit pendant la course.

