La liste des engagés ELMS dévoilée vendredi !

Dans moins de huit jours maintenant, on connaitra les engagés à la saison en European Le Mans Series.

Le 21 janvier, on a pu découvrir les 33 voitures qui constitueront la grille de de départ de la saison WEC qui débutera début avril à Portimão (Portugal). C’est maintenant au tour de l’ELMS. On peut s’attendre à un chiffre équivalent si ce n’est davantage de concurrents. L’an dernier, à la même époque, la liste comptait 40 voitures. Crise Covid-19 oblige, combien seront-ils cette année ? On le saura vendredi 12 février.