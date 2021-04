Racing Spirit of Léman, la structure de Patrick Barbier, alignera une Ligier JS P320 en Michelin Le Mans Cup cette année. Elle sera finalement pilotée par Jacques Wolff et Théo Chalal. La décoration vient d’être dévoilée et est signée Stéphane Brun de Gaazmaster. L’équipe a également reconduit son partenariat avec Motul.

L’écurie travaille toujours sur l’engagement d’une deuxième Ligier LMP3 en Michelin Le Mans Cup et d’une Ligier JS 2R en Ligier European Series.