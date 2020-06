La Lamborghini SCV12 se dévoile !

Son nom de code est SCV12. La Lamborghini SCV12 est l’hypercar conçue par Squadra Corse, le département compétition de la marque de San’Agata Bolognese. Dessinée par Lamborghini Centro Stile, développée pour la piste, la SCV12 est maintenant prête à être présentée au cours de l’été 2020.

Cette hypercar est dotée du moteur V12 atmosphérique le plus puissant créé par Lamborghini. Sa puissance est supérieure à 830 chevaux grâce notamment à la suralimentation dynamique à grande vitesse. Cette puissance est gérée par une boîte de vitesses porteuse inédite à embrayage à 6 rapports, dérivée de la version Huracan Super Trofeo Evo, située sur le train arrière et associée à la propulsion. Les pneus Pirelli sont des slicks montés sur des jantes en magnésium de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l’arrière.

Le châssis monocoque de dernière génération réalisé en fibre de carbone a été conçu spécialement pour cette auto, ce qui lui donne un rapport poids/puissance exceptionnel.

La partie aérodynamique a été travaillé en profondeur avec un niveau d’efficacité supérieur à une GT3. Le capot avant présente une double prise d’air avec une grande arête centrale identique à celle en place sur les Huracan de course. Le splitter avant avec deux appendices latéraux sont bien en place, tandis que sur les flancs, les flux d’air destinés au refroidissement du moteur et de la boîte de vitesses ont été optimisés grâce aux ailettes verticales situées sur les longerons. Le grand aileron arrière, à double profil, est réglable.

La Lamborghini SCV12 sera construite au sein de l’usine à seulement quelques exemplaires. Les heureux propriétaires auront droit à des stages de pilotage sur circuit. Ils seront assistés par Emanuele Pirro, quintuple vainqueur des 24 Heures du Mans.