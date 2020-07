La Filière Endurance Jean-Bernard Bouvet avec M Racing en Ligier European Series

Communiqué

La Filière Endurance Prototype & Grand Tourisme de Jean-Bernard BOUVET lève le voile sur ses couleurs et sa saison 2020 !

de gauche à droite sur la photo : Sacha Lehmann, Ethan Bernard, Mathieu Martins, Mathis Poulet, Ewen Hachez.

Après un début d’année mouvementé les élèves ont pu retrouver le chemin de l’Institut au Mans afin de poursuivre leur formation théorique avant de reprendre très prochainement la piste pour la première course de l’année. Cependant, aux vues de la situation actuelle la Filière a dû revoir sa collaboration avec l’équipe Zosh d’un commun accord et débuter une nouvelle collaboration avec la structure M Racing en vue de la Ligier European Series 2020. Basée dans la Technopôle du circuit de Magny-Cours, l’équipe M Racing vient d’acquérir un nouveau workshop encore plus grand dans le but d’améliorer encore la qualité de son travail.

JEAN-BERNARD BOUVET :

« Je suis très fier de cette collaboration avec le Team M Racing. Pour les pilotes de la Filière c’est une véritable chance pouvoir bénéficier de toute leur expérience. Ils ont aussi un consultant de renom, Yvan Muller avec ses 30 ans d’expérience, le quadruple Champion du Monde aura la possibilité de conseiller nos jeunes pilotes.

Cette collaboration vient compléter le partenariat des débuts avec Ligier Automotive et de Michelin Motorsport afin de permettre à nos jeunes de bénéficier des meilleurs outils pour apprendre.

En attendant le lancement officiel de la saison 2020, le programme de nos jeunes s’articule entre préparation physique et les cours théoriques. L’objectif : permettre à nos pilotes d’avoir accès à l’ensemble des clés pour réussir.

La filière Endurance est accompagnée par la jeune agence de communication Drive Your Com, basée au cœur du Technoparc des 24 Heures. Spécialisée dans le sport auto, je leur ai confié la web-communication de la filière à commencer par la création de notre nouvelle identité visuelle et la gestion de nos réseaux qui annonceront d’autres nouveautés dans les prochains jours.

Avec toutes ces nouveautés, j’ai hâte de voir mes jeunes poulains en piste le 17 juillet sur le circuit Paul Ricard ! »

CALENDRIER 2020 :

– 17 / 18 juillet : Paul Ricard

– 8 / 9 août : Spa-Francorchamps

– 29 / 30 août : Barcelone

– 9 / 10 octobre : Monza

– 30 / 31 octobre : Portimao