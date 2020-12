La Filière Endurance débute une collaboration avec HMC pour former ses jeunes pilotes en Funyo

Communiqué de presse

En 2021, la Filière Endurance passe un nouveau step pour sa formation de pilotes. Dès la saison prochaine, les kartmen pourront effectuer leur passage du karting à la voiture grâce aux nouvelles Funyo SP05.

En collaboration avec HMC, Jean-Bernard BOUVET ouvre une nouvelle opportunité pour les jeunes pilotes d’apprendre et de découvrir les rouages de la discipline avec pour seul objectif : Devenir pilote professionnel.

Jean-Bernard BOUVET – Fondateur de la Filière Endurance : « Je suis vraiment très heureux de débuter cette collaboration avec l’équipe HMC de Patrice HOULLIER. Nous avons choisi de placer nos pilotes issus du karting pour une première année en Funyo. Ce championnat rassemble les atouts principaux pour favoriser l’apprentissage des jeunes : Batailles en pelotons, 3 à 4 courses par meeting et des autos performantes, rien de tel pour apprendre. En ajoutant à cela notre formation et notre accompagnement, nous sommes en mesure de permettre aux pilotes d’effectuer un passage automobile dans les meilleures conditions.

Nous attendons avec impatience le lancement de cette nouvelle année et de vous présenter l’ensemble des pilotes qui participeront à ce championnat. Pour les jeunes filles et garçons qui souhaitent encore nous rejoindre, sachez qu’il n’est pas trop tard et que nous sommes à votre disposition pour échanger avec vous et préparer un programme adapté à votre besoin. »

Patrice HOULLIER – Team Manager HMC : « Nous sommes très heureux de l’intérêt porté par la Filière Endurance à la SPRINTCUP by Funyo car ce championnat qui ne cesse de monter en puissance, permet aux jeunes pilotes de rentrer dans le monde de la compétition avec un vrai sport proto de course : 270cv pour 700kg, boite séquentielle. Une vraie voiture école sans aucune assistance qui permet d’apporter une très bonne formation pour gravir les échelons dans le sport mécanique.



Le choix du team HMC Racing par la filière est certainement dû à notre expérience de nombreuses années dans le développement et l’exploitation de ce prototype ainsi que nos nombreuses victoires et titres notamment un nouveau titre de Champion de France 2020.



Pour ma part, cela était un souhait depuis de nombreuses années de développer une partie dédiée aux jeunes pilotes et ma rencontre avec Jean-Bernard Bouvet nous a permis de mettre en place cette collaboration pour la saison 2021. J’espère faire apparaitre de nouveaux jeunes talents… »

Romain ANGEBEAU – Dirigeant Funyo Racing : « Funyo racing est heureux d’accueillir la Filière Endurance de Jean-Bernard Bouvet à travers la structure HMC au sein de notre championnat SPRINTCUP by Funyo. Nous sommes convaincus que la Funyo SP05 EVO est le produit idéal pour les jeunes qui souhaitent mettre un pied dans le sport automobile. »

