La FIA amende le règlement Le Mans Hypercar

Communiqué de Presse :

La Commission Endurance de la FIA a approuvé une série d’amendements au règlement de la nouvelle catégorie Le Mans Hypercar*, le but étant de réduire les coûts et d’aligner les niveaux de performance sur les spécifications de la plate-forme LMDh récemment établie.



Lors de la dernière réunion de la Commission Endurance de la FIA, l’instance régissant le sport automobile international a approuvé plusieurs modifications apportées à la réglementation technique de la catégorie Le Mans Hypercar*, destinée à devenir la classe phare du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA la saison prochaine.



Ces modifications portent sur trois éléments clés : la puissance, le poids et le contrôle des performances aérodynamiques. La puissance maximale des Le Mans Hypercars a été ramenée des 585 kW initialement prévus à 500 kW. La réduction de la puissance s’accompagne par ailleurs d’une diminution du poids minimum des voitures, qui passe de 1100 à 1030 kg.



Ces changements serviront deux objectifs majeurs : réduire les coûts des voitures, tant en termes de développement que d’exploitation, et réaliser la convergence entre la catégorie Le Mans Hypercar et la plate-forme Le Mans Daytona “h”, dont les premiers détails techniques ont été dévoilés il y a peu par l’ACO et l’IMSA.



Conformément à l’annonce faite récemment, les voitures LMDh seront admissibles dans la catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA.

Suite à la décision de la Commission Endurance de la FIA*, le poids minimum, la puissance maximale et les performances aérodynamiques seront identiques pour les Le Mans Hypercars et les voitures de la classe LMDh.



Richard Mille, Président de la Commission Endurance de la FIA, a déclaré : “Nous devons tenir compte de l’évolution de l’environnement économique et adopter des mesures de réduction des coûts pour soutenir les efforts des constructeurs. Avec la présentation par l’ACO/IMSA des principes fondateurs de la plate-forme LMDh et la décision de la Commission Endurance de la FIA de modifier les spécifications techniques de la catégorie Le Mans Hypercar, nous amorçons enfin la convergence.



Le fait que les deux plates-formes soient admissibles dans la future catégorie reine du Championnat du Monde d’Endurance de la FIA permettra une plus grande diversité des approches techniques et attirera ainsi davantage de concurrents. C’est une finalité à laquelle toutes les parties concernées – dont les constructeurs engagés dans la catégorie Le Mans Hypercar, la FIA et l’ACO – travaillent depuis le début. Il s’agit d’une étape importante pour l’avenir des courses d’endurance.”



Pierre Fillon, Président de l’Automobile Club de l’Ouest, a déclaré : “Le futur de l’Endurance se construit activement. La convergence ACO – IMSA, permettant aux concurrents de la catégorie reine de pouvoir courir en Championnat du Monde d’Endurance de la FIA et en IMSA WeatherTech SportsCar Championship est désormais concrète et complète. En effet, LMDh (Le Mans Daytona “h”) et Le Mans Hypercar sont désormais régis par des règlements convergents pour des performances similaires. Les équipes techniques de la FIA et de l’ACO ont travaillé sur une adaptation du règlement LMH, accueillie positivement par les constructeurs. Cette annonce est une nouvelle preuve de cette collaboration constructive, cruciale pour notre discipline.”

*tous les changements seront ratifiés par le Conseil Mondial du Sport Automobile