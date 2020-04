La DMSB met en place tout un arsenal pour rassurer la famille allemande du sport auto

La fédération allemande du sport automobile (Deutscher Motor Sport Bund) a tenu à rassurer la famille du motorsport du pays. Compte tenu de la situation actuelle, les règlements sportifs et techniques sont gelés jusqu’à fin 2021. La DMSB demande également aux organisateurs qui ne dépendent pas directement de la fédération d’en faire de même. L’objectif est clairement de limiter les coûts des différents acteurs, d’autant plus que la période hivernale sans compétition s’annonce plus courte.

Quelques exceptions seront toutefois accordées, notamment pour des raisons de sécurité ou pour des cas individuels sans augmentation des coûts. Une troisième exception concerne les nouvelles disciplines où dans ce cas, quelques ajustements réglementaires pourront être apportés.

La DMSB a souligné que le redémarrage des compétitions allait se faire sous « safety car », c’est-à-dire en prenant différentes mesures de sécurité. Les organisateurs de meetings ont été priés de prendre contact avec les autorités locales afin de voir sous quelles conditions les, événements pourraient reprendre. La fédération a ouvert une page Internet spéciale ‘Covid-19’.

A ce jour, les événements importants restent interdits en Allemagne jusqu’au 31 août. La décision de savoir ce qu’on appelle ‘événement majeur’ en revient à chaque état fédéral. La saison 2020 pourrait donc démarrer avec de ‘petits’ événements dès le mois de mai. La DMSB prépare la chose avec la mise en place de toutes les précautions qui s’imposent. La fédération tient à rappeler que le risque d’infection du Covid-19 reste élevé. Le contrôle technique des véhicules se fera en petit comité, les briefings pourraient être effectués en ligne ou à l’extérieur. Il est aussi recommandé d’éviter de se rassembler lors des remises des prix. Les séances d’autographes doivent être évitées, de même que d’avoir trop de monde en salle de presse.

Le DOSB (Comité Olympique Allemand), se mobilise en créant un fonds spécial destiné à aider et soutenir les clubs et associations dans le besoin. Le fonds dispose d’un million d’euros, celui-ci devant être augmenté par un appel aux dons. Les organisations à but non lucratif peuvent bénéficier de conditions spéciales pour l’achat de matériel informatique. A titre d’exemple, les produits Microsoft sont proposés à des conditions avantageuses. Cela concerne les licences Microsoft et les produits Microsoft-365 (anciennement Office-365). Les fans de sport auto ne sont pas oubliés puisque le magazine spécialisé Motorsport aktuell offre la possibilité de télécharger les numéros au format pdf pour 14,99 euros pour trois mois avec en prime un bon de réduction de 10 euros, ce qui met l’abonnement à 4,99 euros.

La fédération contribue également à amortir les conséquences de la pandémie en réduisant ou en supprimant les frais. Cela comprend, par exemple, que les titulaires d’une licence annuelle (à partir de la licence B) ont un accès gratuit à l’apprentissage en ligne pour la licence SimRacing.