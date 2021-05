La date des 24H de Daytona 2022 est connue…

La date de la 60e édition des 24 Heures de Daytona est connue. L’épreuve floridienne, qui lancera la saison IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2022, se tiendra les 29 et 30 janvier. En plus des catégories DPi, LMP2, LMP3 et GTD, le Rolex 24 2022 verra les débuts de la nouvelle classe GTD-Pro qui remplace le GTE. Les équipes officielles passeront aux GT3.

L’événement débutera le jeudi 27 janvier avec des essais pour les différentes catégories. Le vendredi 28 janvier sera consacré à la course BMW Endurance Challenge sur un format de 4 heures qui marquera le premier rendez-vous Michelin Pilot Challenge.

Comme cette année, le Daytona International Speedway accueillera les concurrents pour le Roar Before the Rolex 24 du 21 au 23 janvier. Les qualifications qui détermineront la grille de départ auront lieu le dimanche 23 janvier. Certains billets peuvent déjà être commandés sur le site du circuit.