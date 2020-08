La chronique de François Perrodo, part 2 : “Gentlemen, start your engines !”

La première course de l’ère Covid se passe au Nürburgring avec mes deux zygomars. Quel bonheur de retrouver les copains ! Les Allemands font les choses bien et ne rigolent pas avec les mesures sanitaires avec l'obligation de porter le masque, une pit lane aménagée pour permettre aux équipes d’avoir plus d’espace et hélas, pas de public, mais ça y est nous y sommes, on reprend les courses ! C’est l’occasion de découvrir GetSpeed, une écurie qui fait rouler la Mercedes-AMG GT3. La voiture est top, facile, confortable, solide, donc l’engin de guerre teuton parfait pour un circuit comme la Nordschleife.

Malgré l’absence d’enjeu, le stress est bien présent, une course de VLN en GT3, on a connu plus tranquille comme reprise. Je me rappelle le commentaire de Manu dans la camion alors que...