La chaîne l’Equipe diffusera les 24 Heures du Mans et le WEC

L’Automobile Club de l’Ouest l’a annoncé ce matin par le bais de Pierre Fillon (son président) accompagné de Laurent Prud’homme (Directeur Général du Groupe L’Equipe). Les 24 Heures du Mans 2021 (21 et 22 août) seront diffusés sur la chaîne L’Equipe 21. Un dispositif de 50 personnes est prévu. Cela comprendra des envoyés spéciaux au cœur des écuries, des invités en plateau et l’intégralité des courses supports. Dix-huit heures sur les 24 seront diffusées.

Voilà une bonne nouvelle : on va retrouver le double tour d’horloge sarthois sur une chaine non payante. Il faut savoir que 70% des français ne sont pas abonnés à une chaine payante ! A noter que Europsort retransmettra aussi les 24 Heures du Mans cette année en tant que diffuseur historique de l’épreuve !

De plus, un hors-série du journal L’Equipe sera publié une semaine avant l’épreuve. Tout au long de la semaine des 24 Heures du Mans, on trouvera quatre pages par jour dans le journal et cela montera entre six et huit pages le week-end.

Quant à l’épreuve elle-même, Pierre Fillon a dit qu’il espérait avoir entre 30 000 et 50 000 spectateurs. De plus, il a déclaré que Peugeot devrait bien être présent dès 2022 !

Le WEC sera également à retrouver sur cette chaîne ! Pour les courses du championnat du monde, elles seront retransmisses à 100% entre Internet et la télévision. Il s’agit d’une contrat de trois ans signé avec l’Equipe.