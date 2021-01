La Cadillac Action Express Racing de Simon Pagenaud montre ses couleurs

Action Express Racing aura un équipage de choix aux 24 Heures de Daytona fin janvier. On y retrouvera Jimmie Johnson (sept titres en NASCAR Sprint Cup Series), Simon Pagenaud (vainqueur des 500 Miles d’Indianapolis 2019), Kamui Kobayashi (champion du monde WEC, double vainqueur à Daytona) et Mike Rockenfeller (vainqueur des 24 Heures du Mans et de Daytona la même année). Ils se partageront le volant de la Cadillac DPi-V.R #48 en référence au dossard de Jimmie Johnson en Nascar.

Action Express Racing est désormais fin prêt pour en découdre lors de la manche d’ouverture de l’IMSA 2021 et vient de dévoiler la livrée de la voiture aux couleurs Ally, le célèbre partenaire de Jimmie Johnson, entreprise spécialisée dans les services financiers.

L’équipe de Gary Nelson engage une 2e Cadillac, la #31, pour Chase Elliott, Felipe Nasr, Mike Conway, Pipo Derani.