Kevin Magnussen : “La décision de rejoindre Peugeot n’a pas été difficile à prendre !”

L’ancien pilote Haas en Formule 1 arrive cette année en Endurance. A l’issue d’une très belle performance lors des 24 Heures de Daytona sur la Cadillac DPi de Chip Ganassi Racing, il vient d’être confirmé au sein de Peugeot Sport pour le programme Hypercar 2022. Il s’est prêté au jeux des questions / réponses lors de la conférence de presse Peugeot organisée lundi.

Qu’est-ce qui vous a motivé à rejoindre Peugeot pour son retour en endurance ?

“Je ne pense pas qu’il soit difficile d’être motivé. Peugeot a une grande histoire au Mans. Mon ambition est de réussir et de gagner. La décision de rejoindre Peugeot n’a pas été difficile à prendre étant donné les succès remportés par le passé, non seulement au Mans mais aussi dans le sport automobile en général.“

Au cours de votre carrière avez-vous partagé une anecdote avec l’un de vos équipiers ?

“Je n’ai encore jamais travaillé avec aucun d’entre eux. Bien sûr, je les connais tous et j’ai été très heureux de voir la composition de l’équipe. Ils sont tous incroyablement talentueux et je suis sûr que nous ferons un très bon travail ensemble. J’ai couru avec Jean-Eric en Formule 1, mais je ne le connaissais pas bien jusqu’à présent. J’ai hâte de mieux les connaître.“

Que représentent pour vous l’endurance et les 24 Heures du Mans ?

“Mon père a participé au Mans pendant plus de 20 ans. J’ai toujours suivi la course et j’y ai été moi-même à plusieurs reprises. C’était un de mes rêves de disputer cette course un jour. Je ne pouvais pas imaginer une meilleure façon de le faire qu’avec Peugeot.”

Comment jugez-vous votre course aux 24 Heures de Daytona ? Qu’est ce qui a été le plus dur pour vous ?

« Certainement la gestion du trafic et le fait d’être rapide tout le temps dans ces conditions. Il a fallu que je m’y habitue. On prend parfois de gros risques en dépassant certaines voitures car certains pilotes peuvent être imprévisibles. En plus, certaines parties de la piste à Daytona, notamment dans l’Infield, sont assez étroites. Le reste est assez similaire de ce que j’ai pu connaitre dans le passé. Cela reste une voiture de course, certes un peu différente de ce que je connais, mais cela se pilote un peu de la même façon. Si vous pouvez piloter une voiture de course, vous pouvez piloter n’importe laquelle. »

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi, DPi: Scott Dixon, Renger van der Zande, Kevin Magnussen

Avez-vous prévu de continuer à rouler en IMSA l’année prochaine ?

“Je ne pense pas que cela soit possible. Ma saison 2022 sera dédiée à Peugeot, ce sera ma priorité. Après, s’il y a une belle opportunité pour refaire les 24 Heures de Daytona, je la prendrais en compte très certainement.”

Disputerez vous les 24 Heures du Mans afin de faire des kilomètres sur cette piste ?

“Je ne sais pas, mais pour le moment, je n’ai pas de contact pour disputer les 24 Heures du Mans. Nous verrons bien sinon ce sera reporté à l’année prochaine avec Peugeot.”

Si on vous dit 24 Heures du Mans, vous dites ?

“Je veux gagner le Mans, c’est mon but et mon ambition.“

#01 Cadillac Chip Ganassi Racing Cadillac DPi, DPi: Kevin Magnussen

Dans l’histoire de Peugeot, quel moment en compétition vous a le plus marqué ?

“Il est difficile de choisir entre les victoires que Peugeot a remportées aux 24 Heures du Mans. Je pense que chacune d’elles illustre le succès de Peugeot et les capacités de l’équipe. J’espère ajouter une victoire à cette liste.“

Quelle Peugeot de compétition rêveriez-vous de piloter ?

“La 905. J’adorerai être au volant d’une telle voiture, sentir les vibrations et le son qu’elle fait.“

Quelle est votre principale qualité ?

“Je n’aime pas vraiment parler de mes qualités, je préfère être humble et montrer ce que je sais faire sur la piste plutôt que d’en parler.“