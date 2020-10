Kendy Janclaes (DKR Engineering) : “Nous voulons remporter une 4e couronne !”

DKR Engineering est impliqué dans deux championnats cette année. L’équipe luxembourgeoise roule en effet en Michelin Le Mans Cup, dont elle est triple championne, et en European Le Mans Series pour la première fois depuis 2018. Cet après midi, à l’issue de la finale Michelin Le Mans Cup, dont le départ sera donné à 17 heures en France, on saura si le palmarès de l’écurie comptera une ligne de plus !

En ELMS, le bilan de la saison est plutôt correct pour Kendy Janclaes, le team manager et propriétaire de DKR Engineering. Une Duqueine M30 – D08 (#4) est alignée pour le trio Laurents Hörr, François Kirmann et Wolfgang Triller. L’équipe occupe actuellement la 8e place du championnat à une manche de la fin avec deux 6e places comme meilleur résultat à Spa et au Castellet 240. « Nous faisons de bonnes qualifications à chaque fois » avoue Kendy Janclaes. « Nous sommes dans le coup. Au niveau de notre équipage, il est clair que plusieurs autres équipes ont des meilleurs trios que le nôtre. Ensuite, nous n’avons pas vraiment été chanceux en course, cela n’a jamais vraiment tourné en notre faveur. Le plus important maintenant est que nous savons ce qu’il faut faire et améliorer en vue de l’année prochaine. »

En Michelin Le Mans Cup, cela se passe beaucoup mieux avec la Duqueine M30 – D08 #3 de Jean Glorieux et Laurents Hörr, le seul pilote commun des deux séries. Les deux hommes ont remporté les manches du Castellet et de Monza et sont montés sur le podium deux fois de plus. Ils comptent 105 points soit 25 de plus que Edouard Cauhaupe / Micolas Maulini (Ligier JS P320 #37 de Cool Racing). En sachant que 26 points sont encore à distribuer au Portugal demain, un quatrième sacre consécutif semble promis à DKR Engineering. « Le bilan est bon évidemment, nous voulons remporter une quatrième couronne, mais le titre n’est pas encore en poche » tempère un Kendy Janclaes prudent.

Le Portugal étant la dernière étape en ELMS et en Michelin Le Mans Cup, il est temps de penser à 2021 où plusieurs options s’offrent à DKR Engineering. « Je regarde l’Asian Le Mans Series où nous pourrions engager une LMP3. Je trouve juste que ce n’est pas super de faire quatre courses sur le même tracé (Abu Dhabi), cela aurait été plus ‘fun’ d’avoir quatre épreuves en Asie. Mais, par les temps qui courent, chapeau aux organisateurs, c’est top d’avoir pu mettre sur pied une saison d’Asian. Je cherche à monter un équipage pour y aller.

Ensuite, au niveau de l’Europe, nous devrions refaire une saison en ELMS avec une LMP3. Peut être deux si nous ne faisons pas de Michelin Le Mans Cup. Sinon, ce sera comme cette année avec une voiture dans chaque championnat, mais la Michelin Le Mans Cup, ce n’est pas encore certain »