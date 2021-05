Julien Vial : “Michelin veut augmenter sa présence en GT”

Promu récemment à la tête de la compétition-client chez Michelin, Julien Vial a fait le déplacement au Paul Ricard pour suivre le meeting International GT Open qui comprend également l’Euroformula Open et la Porsche Carrera Cup France, soit trois séries équipées en gommes Michelin.

La firme clermontoise tient à remettre la compétition-client sur le devant de la scène. Entre l’arrivée de Michelin en DTM, les nouveaux pneus de la Cup et le pneu 17 pouces en monoplace, les nouveautés sont multiples. Julien Vial a fait le point avec Endurance-Info sur les différents sujets.

Être retenu par le DTM est quelque chose qui doit vous ravir…

“Malgré une période encore compliquée, il y a de quoi avoir de belles satisfactions et le DTM en est une. L’ITR, qui gère le championnat, est en pleine transformation avec l’arrivée de la catégorie GT3 et de nouvelles équipes qui rejoignent le championnat. Nous débutons une relation avec Gerhard Berger et ses équipes. Le promoteur est très à l’écoute.”

Les pneus utilisés cette année sont identiques à ceux de l’International GT Open ?

“Oui car la décision a été prise relativement tardivement. L’ITR a été très réceptif à travailler avec Michelin. Le DTM veut avant toute chose des produits de qualité. Sur ce dossier, c’est clairement la qualité qui a primé. Pour ce qui est de l’avenir, des discussions sont en cours pour améliorer encore plus les pneumatiques.”

On pourrait passer sur des pneus confidentiels ?

“Plutôt du semi-confidentiel un peu à l’image de ce qu’on retrouve en Nürburgring Endurance Series. Il faut trouver une bonne balance avec le coût de la saison.”

Avec l’arrivée de la nouvelle Porsche 911 GT3 Cup ‘992’, Michelin a planché sur de nouveaux pneus ?

“C’est la deuxième grosse nouveauté de l’année. Il a fallu développer ces nouvelles gommes en pleine période COVID-19, ce qui n’a pas été facile. Les premiers retours sont positifs avec des pneus constants. Nos équipes ont travaillé sur la mise en régime d’un pneu qui est entièrement nouveau avec une nouvelle dimension à l’avant (les pneus avant font désormais 30 cm de large, ndlr). Pour Michelin, c’était un travail de fourmi et le résultat final est une bonne satisfaction.”

Michelin reste à l’écoute des différents marchés ?

“Nos produits font la part belle à la compétition-client et nous accompagnons les promoteurs avec différentes petites choses dans une période qui reste compliquée. Il faut toujours se réinventer. Michelin veut augmenter sa présence en GT. Le COVID-19 nous a donné du temps et de la réflexion.”

Vous regardez aussi du côté de l’électrique ?

“Je crois à l’arrivée de l’électrique plus dans le domaine de la compétition-client que du corporate. Nous sommes forcément sollicités sur le sujet, notamment de par notre savoir-faire en Formula E. Il y a pas mal de projets en cours.”

Le dossier monoplace en 17 pouces est aussi un dossier important ?

“Le pneumatique de 17 pouces en monoplace est un gros changement. La Formule 1 doit passer à 18 pouces en 2022 et Michelin travaille pour passer aux pneus de 17 pouces dans différentes séries.”