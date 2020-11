Team Virage était en essais sur le circuit portugais de Portimao ces derniers jours. L’équipe espagnole a fait rouler un hôte particulier, à savoir Jos Verstappen.

L’ancien pilote de Formule 1 a testé la Ligier JS P320 et l’Aston Martin Vantage GT4 de Team Virage. Cela fait un petit moment qu’on n’avait plus revu Jos the Boss dans une voiture de course. Jon Aizpurua et Mal Sandford étaient eux aussi du déplacement au Portugal.