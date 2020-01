Jordan Taylor (Corvette) : “Il a fallu reprendre l’habitude de regarder dans les rétros !”

Le pilote de 28 ans va faire ses débuts en tant que pilote d’usine, à plein temps, de Corvette Racing pour la saison 2020 du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship. l’Américain remplace Jan Magnussen au sein de l’équipage de la C8.R #3. Cette édition marque donc son retour au sein de l’équipe de Detroit et les débuts en compétition de la nouvelle Corvette C8.R à moteur central. (In English)

Jordan Taylor est le tenant du titre des 24 Heures de Daytona pusiqu’il a remporté l’épreuve 2019 au sein de l’équipe familiale, Wayne Taylor Racing, sur la Cadillac DPi #10 (avec Renger van der Zande, Kamui Kobayashi et Fernando Alonso). A l’inter-saison, il a décidé de quitter l’écurie de son père et de signer pour Corvette Racing en tant que pilote titulaire à l’année. Il est associé à Antonio Garcia.

Il n’est pas perdu chez Corvette Racing puisqu’il a déjà roulé pour l’équipe de Doug Fehan, ce qu’il l’a pas mal aidé : “Le point positif est que j’ai été le troisième pilote Corvette Racing pendant six ans. Je connais donc assez bien la “famille” Corvette. J’ai l’impression de connaître tous les gars et je me suis intégré comme si je n’étais jamais parti. De ce point de vue, c’était bien, ce fut une transition facile. Cependant, c’est bizarre de marcher dans le paddock et de ne pas aller au stand de la #10 et d’y voir tous les gars. C’est un nouveau monde qui s’ouvre à moi, aussi bien au niveau du style de vie en GT que la façon dont nous courons sur un week-end. Les comptes rendus et les réunions sont différents, la façon dont ils sont présentés aussi. Sur la piste, il suffit de comprendre le trafic avec les prototypes. Ça fait quelques années que je fais ça”.

Son dernier départ aux 24 Heures de Daytona dans la catégorie GT remonte à 2012 au volant de la Chevrolet Camaro GT.R d’Autohaus Motorsports. Jordan Taylor a admis qu’il a fallu s’adapter pour être à nouveau dans une catégorie plus lente. “Il a fallu (re)prendre l’habitude de regarder dans les rétroviseurs à certains endroits pour voir si quelqu’un arrive. Il y a d’autres choses comme ne pas rentrer au stand lors du premier tour sous drapeau jaune quand les prototypes y sont. Les changements de pilotes sont très différents également. Au Roar, cela s’est bien passé, mais je n’ai pas eu beaucoup de tours pour me mettre dans le rythme, alors j’ai hâte de rouler ici de nouveau pour m’habituer un peu plus. Ça a été beaucoup d’apprentissage et d’adaptation, mais je pense que la transition s’est bien passée jusqu’à présent.”

L’Américain est aussi revenu sur le fait que Corvette Racing va démarrer avec une nouvelle auto à Daytona. “Je pense que, pour toute équipe arrivant avec une nouvelle voiture, une course de 24 heures est la chose la plus difficile à faire. Cependant, ils travaillent sur cette auto depuis des années en coulisses et elle est testée depuis quelques temps maintenant. Je pense que nous arrivons assez confiants. La voiture a du rythme, je pense que la fiabilité a été bonne aux essais, mais on ne sait jamais ce qu’il va se passer quand on se retrouve en condition de course, à fond pendant 24 heures. Grâce à son pedigree et à son histoire, l’équipe sait exactement comment construire une voiture pour qu’elle soit fiable et rapide pendant 24 heures. Nous allons faire notre propre course. On pourrait se laisser griser en essayant de suivre quelqu’un, mais si on se concentre sur notre propre programme, on sera en bonne position dimanche après-midi”.

A noter que Jordan Taylor est aussi sous contrat pour disputer les 24 Heures du Mans si les deux Corvette sont retenues par le Comité de Sélection de l’ACO.