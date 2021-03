Jim Glickenhaus : “On vit une période étrange”

“On vit une période étrange.” Jim Glickenhaus a résumé en une phrase ce que pense l’humanité toute entière. L’entrepreneur américain a mis beaucoup de moyens financiers pour mettre sur pied un programme LMH en plus de ses autres activités qui passent par les modèles routiers, les 24 Heures du Nürburgring et la Baja. Chez Glickenhaus Racing, on aime les challenges à plusieurs têtes.

Après l’annulation des 1000 Miles de Sebring où de toute façon Glickenhaus Racing avait prévu de faire l’impasse par manque de temps, le focus était mis sur l’ouverture du championnat à Portimao en avril, mais là aussi il faut modifier les plans, la manche portugaise étant repoussée à juin.

C’est donc à Spa-Francorchamps que l’on devrait voir la 007 LMH en course pour la première fois début mai. S’adressant à Endurance-Info à l’issue des essais de Vallelunga, Jim Glickenhaus a confié que la présence du team américain dans les Ardennes belges n’était pas encore assurée à 100% : “J’espère bien que nous pourrons aller rouler à Spa. Il faut bien garder à l’esprit que la voiture sera homologuée pour 5 ans, ce qui fait qu’il ne faut pas se tromper. Il faut aussi tenir compte de la situation sanitaire actuelle. Nous n’avons pas la moindre visibilité sur les prochains mois.”

Après Vallelunga, Glickenhaus Racing doit aller se tester à Motorland Aragon, mais là encore c’est l’incertitude qui règne : “Le plan est de prendre part à un test de 30 heures à la mi-avril, mais nous attendons que le circuit puisse nous donner une date. Les pays se referment les uns après les autres. Comme je l’ai dit, j’espère que nous serons à Spa. Cette situation sanitaire est complètement folle, mais je reste optimiste pour les 24 Heures du Mans.”

Comme tout le monde, Jim Glickenhaus aimerait bien que le public soit de la fête en août prochain au Mans. Le patron de la marque éponyme avait poussé pour que le public puisse se rendre sur la Nordschleife l’année passée. Une chose est sûre, Glickenhaus Racing a déjà le public dans sa poche même si la 007 LMH ne figure pas sur l’affiche officielle des 24H du Mans.