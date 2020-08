Jean Todt et Pierre Fillon font le point sur la discipline Endurance

Le président de la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) a été présent tout au long du meeting des 6 Heures de Spa-Francorchamps. Il a fait un point sur la reprise des championnats, sur les nouvelles technologies. Avec Pierre Fillon à ses côtés, les deux hommes ont parlé Endurance. Extraits…

Sur la reprise ses championnats : Jean Todt : « Nous sommes déjà rendus à six semaines de compétition que ce soit en Formule E, Formule 1, WRC et maintenant le WEC avec la reprise du championnat à Spa. J’ai fait une visite des stands du WEC hier (vendredi, ndlr) et beaucoup de personnes nous ont remerciés d’avoir remis les championnats et les courses « en marche ». Je tiens d’ailleurs à remercier toutes les personnes qui ont rendu cela possible dans tous les championnats que j’ai cités. Certes, pour le moment, nous n’avons pas de spectateurs, c’est comme cela. Personne n’aurait pensé un jour que cette pandémie arriverait. »

Sur une nouvelle façon de « réinventer » le sport automobile : Jean Todt : « Cette période va permettre de mettre en place des choses comme en Formule 1 telles qu’un budget plafonné. Nous avons aussi organisé des événements comme les 24 Heures du Mans Virtuelles au Studio Gabriel à Paris. Quelque chose est en train de se passer. Les gens voyagent moins, on travaille plus de la maison, on fonctionne plus avec le télétravail. Je considère tous ces changements avec beaucoup d’attention. Nous devons prendre notre temps pour réinventer le sport automobile. Des solutions comme l’hydrogène, l’hybride ou encore le E-Fuel sont aussi de bonnes voies… »

Sur les coûts et leur réduction : Jean Todt : « Nous voulons rendre le sport automobile plus abordable, mais je vous rassure, nous n’avons pas attendu la pandémie de Covid-19 pour cela ! Nous travaillons sur des nouveaux règlements comme, par exemple, avec notre partenaire, l’ACO et Pierre Fillon. Nous voulons que ce sport soit plus abordable, mais cela prend du temps et nous savons tous que le sport automobile a un coût. »

Le WEC en 2021 : Pierre Fillon : « Nous ne savons pas pour le moment, les choses évoluent tellement vite. Nous voulons réduire les coûts, c’est certain. Nous pourrions avoir six courses l’année prochaine et le but est d’aller sur trois continents. Aller aux USA, pourquoi pas, mais quelle sera la situation au mois de mars ? »

Les nouvelles technologies : Jean Todt : « Elles sont notre priorité. La planète change, tout le monde parle d’écologie, de pollution et tout le monde parle de technologies plus propres comme l’hydrogène ou le E Fuel. C’est aussi pour cela que les 24 Heures du Mans sont aussi importantes car elles servent toujours de laboratoire. »

Des championnats FIA de GT ou des prototypes électriques : Jean Todt : « Nous avons déjà la Formule E, nous verrons quel sera la prochaine étape. On a parlé de rallycross, de F1, de rallye, de GT électriques. Nous considérons tout cela ! »

L’Endurance : Jean Todt : « Ce que j’aime, c’est la vision de l’Endurance. Actuellement nous avons des LMP1 qui sont des protoytpes et nous allons vers des voitures plus « vertes », des LMh (Hypercar). Le WEC va dans cette direction. Les gens sont toujours passionnés par cette discipline et je trouve cela adapté d’avoir ces voitures dans ce genre de championnat. »

Le LMh : Jean Todt : « L’ACO est le leader et je trouve que combiner les règlements ACO / WEC avec ceux de l’IMSA est une bonne chose. Cela va permettre à des équipes de participer à des courses aux Etats-Unis et dans le championnat WEC y compris les 24 Heures du Mans. Il faudra juste une bonne balance de performance. »

La BOP : Jean Todt : « J’avoue que parfois je suis un peu confus, perdu avec ce système, mais pour avoir de bonne courses, il faut aussi de l’égalité au niveau des performances. Cependant, la domination de certaines équipes a toujours fait partie du sport automobile. »

Le LMDh repoussé d’un an : Pierre Fillon : « Décaler l’entrée en vigueur du LMDh n’est pas d’actualité. »

Introduction des LMP3 en WEC : Pierre Fillon : « Il n’y a de projet à ce sujet. En WEC, nous avons les LMP2 et les GTE et le LMh arrive. C’est assez. Le LMP3 fait partie d’une pyramide créée par l’ACO pour permettre aux équipes et aux pilotes d’apprendre, de faire leurs premiers pas en Endurance. Nous n’avons donc pas besoin d’introduire cette catégorie en WEC ou au Mans. »