Jean-Baptiste Lahaye (Ultimate) : “Des doutes sur le déroulé de la saison ELMS 2020 !”

Suite de notre point avec Jean-Baptiste Lahaye. Après avoir parlé de l’activité de l’entreprise Lahaye Global Logistics en plein cœur du virus, place à quelque chose de plus léger par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, le sport automobile. Pour rappel, son équipe s’apprête à disputer sa première saison LMP2 en European Le Mans Series avec une ORECA 07 !

Passons au sport automobile…

« Avant, si vous le permettez, j’aimerais parler de Stand 21. Dans toute cette bataille contre ce virus, nous cherchons à rassurer au mieux nos chauffeurs routiers. Pour les protéger, nous avons mis très tôt en place un système avec des lingettes désinfectantes, des gants, du gel hydro-alcoolique. La semaine dernière, suite à une discussion avec Stand 21 et Romain Morizot, ils se sont proposés de nous aider en produisant des masques que je viens juste de recevoir. Il faut savoir que le groupe Lahaye est un client historique de Stand 21. Je tenais à souligner cette initiative ! »

Peu avant le début du confinement, vous étiez à Barcelone pour des essais avec votre toute nouvelle ORECA 07 en vue de la saison ELMS. Comment se sont-ils passés ?

« Nous sommes arrivés le mercredi à Barcelone. Nous avons roulé le jeudi et le vendredi. Cependant, le vendredi midi, nous avons appris que le virus était en train d’ ‘exploser’ en Catalogne. Le samedi, ils ont fermé l’aéroport, ont mis en place des contrôles frontières. Un peu pris de panique, de peur de rester en Catalogne, nous n’avons pas pris notre avion, mais conduit nos voitures de location jusqu’à Toulouse dans la nuit. De là, nous avons pris un avion en direction de Nantes. En France, on a appris qu’ils fermaient tout ce qui étaient hôtels, circuit, etc… ce qui fait que les essais que nous devions mener au Castellet le lundi et mardi ont été annulés.

Ces tests à Barcelone ont quand même été un peu particuliers car nous gérions les effets du Covid-19, qui commençaient à arriver, avec Matthieu. Nous avons passé pas mal de temps en visioconférence. Au final, j’ai peu roulé, quelque chose comme 20 tours. Matthieu a, lui, été plus actif car il était évident que c’était lui qui allait démarrer la séance pour avoir les premiers contrôles et ressentis sur l’auto. François (Heriau) a lui aussi pas mal roulé. Ce sont de bons tests, cela nous a permis de faire les choses dans l’ordre. Il ne faut pas oublier que l’équipe découvre l’auto. Marie-Alice s’est, elle aussi, habituée à ce qu’il y a à gérer autour d’une LMP2. C’est aussi assez nouveau pour elle.

Pour parler du côté purement sportif, l’ORECA 07 est juste une caisse de dingue, c’est fabuleux. Nous avons été vite dans le rythme, à quelques dixièmes des meilleurs temps LMP2 des essais libres des 4 Heures de Barcelone 2019 sans travailler sur la voiture. »

l’ORECA 07 de Ultimate

Comment s’est senti François Heriau dans la voiture ?

« Alors François a tout simplement très très bien roulé et était proche des premiers chronos de Matthieu. Nous avons mis du temps à trouver nos bonnes positions de conduite dans l’ORECA 07 car nous n’avons pas les mêmes gabarits avec Matthieu et moi d’un côté et François de l’autre (rire). Mais une fois la position trouvée, ça l’a mis en confiance et il a marché fort. »

Comment allez-vous gérer le nouveau calendrier ELMS publié il y a quelques jours ?

« Le nouveau calendrier ELMS, je n’y crois pas ! Je pense que c’est trop tôt dans une économie qui va redémarrer doucement. De plus, je ne pense pas que le sport sera une priorité dans l’économie de notre pays. J’ai donc beaucoup de doutes sur le déroulé de la saison ELMS 2020 car s’il n’y a pas de Paul Ricard au mois de juillet, je pense que ce sera difficile qu’il y ait quelque chose au mois d’août pour moi. Quant aux 24 Heures du Mans, je ne pense pas qu’on ait l’autorisation “d’ouvrir les vannes” et rassembler 250 000 personnes autour d’un événement comme celui-là. Je pense qu’à un moment, il faut être clair et lucide. Cela ne va pas disparaître comme cela, on ne va pas trouver un vaccin en deux mois. Tant qu’on n’en aura pas, ni de solutions claires pour minimiser ce virus, il n’y aura pas d’activités non essentielles à la vie. J’ai mon côté pilote qui me dit que ce serait génial de reprendre, et mon côté homme qui se demande si c’est vraiment sérieux de croire que l’on va redémarrer au mois de juillet !

Il y a beaucoup d’hommes d’affaire / pilotes dans ce championnat et à l’heure actuelle, il y a beaucoup d’entreprises qui sont en difficulté. Là on parle de la pandémie, mais il faut surtout penser à la façon don ton va gérer l’après virus ! Je pense qu’il faudra des mois voire un ou deux ans pour redresser ce que l’on a perdu. Oui, notre bulle d’air est le sport automobile. Pourquoi il y a beaucoup d’entrepreneurs passionnés de sport automobile ? Parce que mentalement ce la fait du bien de se concentrer sur un projet, de se fixer des objectifs et de sortir de notre quotidien professionnel.

J’ai envie d’y croire pour l’équipe, pour les mécanos qui sont dans une situation très difficile. Je veux d’ailleurs leur adresser un message car on ne parle pas beaucoup de tous ces free-lances. Ils se demandent ce qu’ils vont faire cette année. Là, les mecs sont sur la paille. Je pense aussi à Endurance-Info. Quelle visibilité avez-vous ? Je parle là de centaines ou milliers de personnes ! Que vont devenir tous ces gens ? J’en reviens donc à mon côté Jean-Baptiste qui voit la situation qu’il vit dans l’entreprise et qui se dit que cela va être compliqué de reprendre au mois de juillet et j’ai mon côté Jean-Baptiste Ultimate qui pense aux hommes, aux mécaniciens, aux ingénieurs et toutes ces personnes qui croient en notre projet LMP2 depuis des années. Malheureusement c’est l’année où cela ne se passe pas comme prévu ! »